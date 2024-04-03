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    27 Şubat 2024
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    Volan Nedir? Volan Arıza Belirtileri Nelerdir?

    Birçok sürücü “Volan nedir?” sorusuna cevap arar. Kelime olarak ‘bir hareketi, bir mekanizmaya aktaran ya da oluşan hızı stabil tutmayı sağlayan tekerlek’ anlamına gelen volan, içten yanmalı motorların sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için olmazsa olmaz bir parçadır.

    10 Aralık 2023
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    Geçiş Üstünlüğü
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    Trafikte geçiş üstünlüğü kuralı adından da anlaşılabileceği üzere, birçok farklı taşıtın bulunduğu kara yollarında bazı araçların geçiş önceliğine sahip olmasıdır.

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