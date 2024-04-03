Hibrit Araba ile Plug-in Hibrit Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hibrit sözlük anlamıyla ‘’melez’’ anlamına gelir ve hibrit araçların iki farklı motoru bulunur. Hibrit araçlarda bazen yalnızca elektrikli motor çalışır bazen de yalnızca benzin motoru çalışır. Ayrıca hibrit araçların iki motorla beraber hareket edebildiği durumlar da vardır. Plug-in araç ise farklı sürüş modlarına ek olarak farklı yakıt seçenekleri sunar. Plug-in arabalar benzinle çalışabildiği gibi geleneksel bir yakıtla ve şarj edilebilen bir bataryayla da çalışırlar.



Hibrit Araba Nedir?



Hibrit arabalar gerekli olduğu durumlarda benzin motorunun yerine elektrik motoruyla çalışır. Böylece hibrit araçlar önemli derecede yakıt tasarrufu sağlar. Bu tipte araçların iki farklı motor yapısına sahip olması nedeniyle melez araba olarak da adlandırıldığına şahit olabilirsiniz. Hibrit bir arabanın kullanımı nasıl olursa olsun bu tipte araçlar çevre dostu olmasıyla ve yakıt tasarrufu sağlamasıyla büyük avantajlar sunar.



Hibrit Arabaların Avantajları Nelerdir?



Hibrit bir araç özellikle büyük şehirde yaşayanlar için çok önemli avantajlar sağlar. Dizel motorlu ve benzinli arabalarda kullanılan yakıt emisyona neden olduğu için hava kirliliğine yol açar. Hibrit bir araç düşük gaz salınımı ve düşük yakıt kullanımı sağladığı için trafikte uzun saatler geçirilse de hem çevreyi korur hem de bütçe dostudur.

Üstelik düşük yakıt kullanımı sunmasına rağmen hibrit otomobiller ile yüksek sürüş performansı elde edebilirsiniz. Yüksek güç ihtiyacı duyulduğunda benzinli motor devrededir veya daha yumuşak bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunda elektrikli motor devreye girer.



Hibrit arabanın şarj edilme ihtiyacı da bulunmaz çünkü hibrit bir araç kendi elektrik enerjisini üretir. Benzinli motor çalıştırılınca veya frene basılınca elektrikli motor kendini şarj eder. Böylece elektrikli araba kullanırken karşılaşabileceğiniz şarjın bitme korkusunu bu tip arabalarda yaşamazsınız. Bunun nedeni batarya biterse aracın benzin motorunu kullanmaya başlaması ve bu esnada elektrikli motorunun kendini şarj etmesidir. Bunun yanı sıra ‘Rejeneratif Frenleme Sistemi’ olarak bilinen sistemi ile frene basılınca tekerlekler dönerek hareket enerjisi elde edilir ve bu, elektrik enerjisine dönüşmesiyle elektrikli motorunu şarj eder.

Hibrit araba fiyatları yüksek olsa da az yakıt tüketimi sayesinde bu tip araçlar son derece ekonomiktir. Bu sayede elde edilen yakıt tasarrufu başta ödenen yüksek miktarı telafi eder ve böylece yakıt konusunda endişelenmenize gerek kalmadan yolculuk yapabilirsiniz.



Hibrit Arabaların Dezavantajları Nelerdir?



Bahsedildiği gibi hybrid araçlar daha yüksek fiyatlarla satın alınabilir. Özellikle ÖTV indirimli alınamayan ve devletin desteklemediği hibrit araçlar daha yüksek maliyetlidir. Bir araçtan hız ve yüksek performans bekliyorsanız hibrit araçlar bu beklentiye uygun olmayabilir. Şehir içi ve yoğun trafikte başarılı ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlayan hibrit arabalar hız tutkunlarını tatmin edemeyecektir. Bunun yanı sıra Türkiye’de çok yaygın olmaması nedeniyle hibrit arabalarda meydana gelebilecek arızaların onarımı da yüksek maliyetli olur. Ayrıca onarım işlemleri için uzun süreler beklemeniz de gerekebilir.



Hibrit Arabalar Hangileridir?



Hibrit araç kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Eğer hibrit araç satın almak istiyorsanız BMW ve Toyota gibi markaların araçlarını inceleyebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse BMW başarılı modelleriyle ilerleyen zamanlarda satışlarını katlamayı hedeflemektedir. Eğer hem gösterişli hem de spor bir araç tercih etmek istiyorsanız BMW i8 tam size göre olacaktır. Toyota CHR hibrit araç ise gelişmiş teknolojisiyle, sürüş teknolojisindeki güvenilirlikle ve şık tasarımıyla ön plandadır. KIA Niro şık görünümüyle dikkat çeker ve hibrit sürüş deneyimini SUV ile birleştirir. Hyundai IONIQ Hybrid farklı tipteki araçlarıyla öne çıkar. Toyota Corolla hybrid araç ise markanın en ünlü ve en çok tercih edilen modelidir.

Plug-in Hybrit (Hibrit) Araba Nedir?



Plug-in Hibrit araçlar sürücülere farklı sürüş modları sunarken aynı zamanda farklı yakıt seçenekleri de sağlar. Plug-in arabalar hem içten yanmalı motora hem de elektrik motoruna sahiptir. Araçların bataryası bir elektrik priziyle veya şarj bir şarj istasyonunda doldurulmalıdır.

Plug-in Hybrit (Hibrit) Araba Nasıl Çalışır?



Plug-in araba aküsüyle depoladığı enerji sayesinde normal sürüş koşullarında arabanın yakıt tüketimini düşürerek karbon salınımını azaltır. Tıpkı hibrit araçlarda olduğu gibi plug-in arabalarda da lityum iyon batarya kullanılmaktadır. Dayanıklı malzemeden üretilmiş bu batarya aracın problemsiz olarak çalışmasını sağlar. Yeni nesil Plug-in arabaların menzili benzin enjeksiyonlu motora ihtiyaç duymaksızın yani emisyonsuz olarak yaklaşık 50 kilometreye kadar ulaşır. Yüksek pil kapasitesiyle uzun süreli sürüş deneyimi sunan bu tip arabalarda elektrikli motorun şarjı biterse benzinli motor devreye girmektedir. Bu sayede sürücülere kesintisiz sürüş konforu sağlanır.



Plug-in Hybrit (Hibrit) Arabanın Avantajları Nelerdir?



Plug-in arabalar egzoz emisyon değerleriyle çevre dostu araçlardır. Plug-in arabaların çevreci yönü olması sayesinde ilerleyen zamanlarda bu tip otomobiller çok sık tercih edilecektir. Plug-in aracın büyük aküsüyle uzun menzilli sürüş deneyimi yaşanır. Ayrıca Plug-in otomobillerin tork gücü geleneksel motorlara kıyasla daha yüksektir. Bu sayede sürücüler bu tip otomobillerden yüksek sürüş performansı elde eder.



Plug-in Hybrit (Hibrit) Arabanın Dezavantajları Nelerdir?



Plug-in araçlar normal hibrit arabalara göre daha yüksek fiyatlarda satışa sunulur. Ayrıca bu tip araçların dezavantajlarından biri de şarj istasyonu ihtiyacı duyulmasıdır.



Plug-in Hybrit (Hibrit) Kendini Şarj Eder mi?



Plug-in hibrit arabaların normal hibrit araçlarda ayrılan en önemli özelliği şarj edilmeleridir. Bu tip arabalarda şarj kablosu bulunur. Bataryayı şarj etme imkânınız yoksa aracı benzinli motorla çalıştırabilirsiniz. Plug-in hibrit arabaların daha güçlü bir motoru ve daha büyük bir pili mevcuttur. Bu sayede daha uzun menzil boyunca elektrik gücü kullanılabilir.

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Plug-in Hybrit (Hibrit) Arabalar Hangileridir?



Plug-in arabalar gelecek yıllarda daha çok karşımıza çıkacaktır. Volvo XC40 Plug-in modeli şık tasarımıyla ve teknik özellikleriyle öne çıkan Plug-in araçlar arasında yer alır. Ayrıca BMW X5 xDriv45e modeli de Plug-in arabalar arasında gelecek yıllarda adından söz ettirecek otomobillerden biridir. Sürüş konforu ve performansıyla 2022 yılında adından söz ettirmiş bir diğer Plug-in araç ise Hyundai IONIQ Plug-in modelidir.



Hibrit ve Plug-in Hybrit (Hibrit) Araçların Arasındaki Farklar Nelerdir?



Plug-in hibrit arabalar ve normal hibrit arabalar arasında temelde büyük farklılık bulunmaz. Hibrit arabalar daha düşük elektrik gücüyle çalıştırılabilir. Bu özellik Plug-in araçlarda bulunmaz. Hibrit arabaların elektrik motorunun boyutu daha küçüktür ve normal hibrit arabaların fiyatı daha düşüktür. Plug-in otomobillerin daha yüksek fiyatlı olması bu arabaların en büyük dezavantajı olarak sayılabilir. Ayrıca normal hibrit arabalar rejeneratif frenleme sistemine sahipken Plug-in otomobiller harici güç kaynağına sahiptir.



Hibrit mi Yoksa Plug-in Hybrit (Hibrit) mi Tercih Edilmeli?



Yakıt tüketimi için Plug-in otomobiller sürücülere daha büyük bir tasarruf sağlar. Eğer elektrik kullanımı sizin için öncelikse Plug-in otomobilleri tercih etmeniz önerilir. Çünkü normal hibrit araçlarda elektrik motoru sadece düşük hızlarda sürüş sağlar. Ancak Plug-in arabalar daha yüksek satış fiyatlarına sahiptir. Ayrıca elektrik enerjini sağlamak için Plug-in araçların şarj kablosuyla şarj edilmesi gerektiğinden bu sürücülere zorluk çıkarabilir.