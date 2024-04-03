Hava Filtresi Nedir? Araba Hava Filtresi Değişimi Nasıl Yapılır?

Otomobiller senkronize bir şekilde çalışan ve arabanın faaliyet göstermesini mümkün kılan çok sayıda farklı mekanizmalara sahiptir. Özellikle içten yanmalı motora sahip olan otomobil modellerinde arabanın sorun çıkarmadan performans gösterebilmesi birçok farklı mekanizmaya ve parçaya bağlıdır. Bu parçalardan birisi olan hava filtresi araba motorunun düzgün bir şekilde çalışmasında kritik rol oynar.



Hava Filtresi Nedir?



Araba hava filtresi içten yanmalı motorlarda yer alan bir düzenektir. Hava filtresi içten yanmalı motorlarda yakıtın tutuşabilmesi ve motorun çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan oksijeni filtreler. Motora ulaşan oksijen gazı içerisinde bulunan partiküller motorun hassas yapısına zarar verebilir. Bu nedenle oksijen gazının filtreden geçirilerek motora ulaşması gerekir. İçten yanmalı motora sahip otomobil modellerinde bu süreci hava filtresi üstlenir.



Hava Filtresi Nerededir?



Motor hava filtresi otomobillerde motor bölümünde yer alır. Hava filtresini kontrol etmek ya da değiştirmek isteyen sürücüler motor kaputunu açarak hava filtresine ulaşabilir. Motor kaputunu açıktan sonra hava filtresi kapağı üzerinde yer alan 4 mandalı da açarak hava filtresini olduğu yerden çıkarmanız mümkündür.



Hava Filtresi Çeşitleri



Hava filtresi otomobillerin sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için kritik önem arz eden parçaların başında gelir. Hava filtresinin birden fazla çeşidi bulunur. Otomobil filtreleri üretim materyallerine ve tasarımlarına göre birbirinden ayrılır.

Yuvarlak Hava Filtresi

Yuvarlak hava filtresi silindir şeklinde filtreleme yapan bir hava filtresi çeşidi olarak öne çıkar. Diğer hava filtresi çeşitlerine nazaran daha uzun ömürlü olan yuvarlak hava filtresi, temel olarak silindir gövdesine geçirilmiş filtreleme materyalinden oluşur. Bu filtreleme materyali çoğu zaman kağıttan üretilir. Yuvarlak hava filtresi içten yanmalı motora sahip arabalarda aynı zamanda yüksek yakıt tasarrufunu da mümkün kılar.

Sıralı Tip Hava Filtresi

Enjeksiyon sistemli otomobil modellerinin yaygın olarak kullanılması ile birlikte ortaya çıkan sıralı tip hava filtresi, yüksek filtreleme oranı sayesinde sıklıkla tercih edilir. Dolgun yapısı sayesinde oksijen gazını yoğun olarak filtrelerken aynı zamanda motorun ihtiyaç duyduğu oksijeni almasını da mümkün kılar. Sıralı tip hava filtresi yeni çıkan otomobil modellerinde sıklıkla tercih edilir.

Açık Hava Filtresi (Performans Filtreleri)

Açık hava filtresi otomobil modellerinde oksijen emme yüzey alanını artırmak için ortaya çıkan bir filtre türüdür. Standart hava filtrelerinde filtreler bir kutu içerisinde yer alır. Kutu içerisinde oksijeni filtrelemeye çalışan hava filtresi, açık bir pozisyonda olmadığından sadece bir noktaya kadar verili bir filtreleme gerçekleştirebilir. Açık hava filtresinde bir kutu bulunmaz ve hava filtresi büyük oranda daha fazla filtreleme yapar.



Hava Filtresi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular



Hava filtresi otomobil modellerinin çalışmasını sağlayan önemli parçalardan biridir. Buna rağmen düşük maliyetli olması nedeniyle pek çok sürücünün haberdar dahi olmadığı hava filtresinin ihmal edilmesi beraberinde birçok sorun da getirir.

arabanın Hava Filtresi Tıkanırsa Ne Olur?

araba hava filtresininin tıkanması motora iletilen oksijen gazınını filtrelenememesine yol açar. İçten yanmalı motorların hassas mekanizmalarını harekete geçirebilmesi için yakıtın oksijen gazı ile birleşerek alev alması gerekir. İçten yanmalı motorlar bu şekilde otomobilin ilerlemesini mümkün kılar. Hava filtresi tıkandığında ise motorun çalışabilmesi için gönderilen oksijen gazı filtreden geçemez. Bu durum motorun performans kaybetmesine yol açar.



Hava Filtresi Bozulursa Ne Olur?



Hava filtresinin bozulması içten yanmalı motorun uygun şekilde çalışmasını engeller. Hava filtresi motorun çalışabilmesi için daimi olarak çalışması gereken bir araba parçası olarak öne çıkar. Araba hava filtresinin bozulması sonucu motora ulaşan filtresiz oksijen gazı zararlı partiküller içerebilir. Bu partiküller motora zarar verebilir ve sürücüler daha büyük maliyetler ile karşı karşıya kalabilir.



Hava Filtresi Ne Zaman Değişir?



Sürücülerin büyük bir bölümü “Hava filtresi ne zaman değişir?” sorusuna cevap arar. araba hava filtresinin ne zaman değiştirilmesi gerektiğine dair genel bir yargı belirtmek verimsizdir. Zira her bir arabanın çalışma sıklığı farklıdır ve filtre ömrü kullanım sıklığı ile doğrudan orantılıdır. Aynı zamanda arabanın kullanıldığı bölgenin iklimi ve hava kalitesi de filtre ömrünü etkiler.



Hava Filtresi Nasıl Kontrol Edilir?



Hava filtresini kontrol etmek için motor kaputu bölgesine bakmak yeterlidir. Hava filtresi motor kaputunda yer alır. Motor kaputunu açtıktan sonra hava filtresi üzerinde yer alan 4 mandalı da açabilir ve hava filtresini kontrol edebilirsiniz. Dolmuş olan hava filtreleri kolay bir şekilde temizlenebilir ve tekrar kullanılabilir. Fakat üzerinde yırtıklar, deformasyonlar bulunan hava filtrelerinin tekrar kullanılması tavsiye edilmez.



Hava Filtresinin Değişmesi Gerektiği Nasıl Anlaşılır?



araba hava filtresi tıkandığına ya da zarar gördüğünde sürücüler bazı belirtilere dikkat ederek bu arızayı tespit edebilir. Hava filtresinin değişmesi gerektiğinde motordan anormal sesler gelebilir. Hava filtresinin bozulması ile beraber motor uygun şekilde fonksiyon göstermez ve normal olmayan sesler üretir. Aynı zamanda motor normalden daha fazla yakıt tüketmeye başlar. Sürücüler bu noktalara dikkat ederek hava filtresinin değişmesinin gerekli olup olmadığını anlayabilir.



Araba Hava Filtresi Nasıl Değiştirilir?



Açık hava filtresi diğer hava filtrelerine nazaran daha farklı olan yapısı ile öne çıkar. Standart hava filtreleri motor kaputuna bağlı bir kutuda yer alırken açık hava filtresi bir kutuda yer almaz. Açık hava filtresinin değişimi için motor kaputunu açtıktan sonra emme manifoldu bölmesinin hava girişi bölgesinde açık hava filtresi görülebilir. Üzerindeki bağlantıları açtıktan sonra açık hava filtresini değiştirebilirsiniz.



Hava Filtresi Değişimi Ne Kadar?



Diğer araba bakım faaliyetlerine nazaran daha uygun fiyatlı olan açık hava filtresi değişimi oldukça basit bir işlemdir. Hava filtresi değişimi fiyatları değişiklik gösterir. Farklı hava filtresi çeşitleri bulunur ve buna bağlı olarak ücretler belirlenebilir.



Hava Filtresi Yıkanır mı?



Hava filtresini yıkamak mümkündür. Yerinden çıkarttığınız hava filtresinin tıkanmış olan gözeneklerini yeniden açmak ve filtreyi kullanmaya devam edebilmek için filtreyi soğuk su ile yıkayabilirsiniz. Bu aşamadan sonra filtreyi kurutmanız gerekir. Filtre kuruduktan sonra tekrar kullanmaya devam etmeniz mümkündür.



Hava Filtresi Nasıl Kurutulur?



Hava filtresini saç kurutma makinesi gibi yöntemler tercih edilmemelidir. Havadar bir alana bırakılan araba hava filtresi kısa süre içerisinde kurur. Hava filtresinin kurutulması için herhangi bir yöntem gerekli değildir.



Hava Filtresi Yakıtı Etkiler mi?



Hava filtresi yakıtı direkt olarak etkiler. Tıkanmış hava filtresi gözenekleri içten yanmalı motora daha az oksijenin ulaştığı anlamına gelir. Bu durum da dolaylı olarak motorun daha fazla yakıt tüketmesine yol açar. Temiz gözenekli hava filtreleri araba performansını etkilemez.

Hava Filtresi Temizliği Nasıl Yapılır?



Hava filtresinin bakımı için özel olarak üretilen hava filtresi spreyi ürünleri tercih edilebilir. Bu spreyi uyguladıktan sonra hava filtresinin kirlerinin yumuşamasını bekleyebilirsiniz. Sonrasında bu kirleri soğuk su ile yıkamanız gerekir. Soğuk suyun az kireçli olması filtre ömrü için fayda sağlar. Yıkanan hava filtresini kuruduktan sonra tekrar arabanınıza takabilirsiniz. araba hava filtresinde bir yırtık ya da deforme olmadığı sürece tekrar kullanmanız bir sorun teşkil etmez. Fakat her zaman yeni bir hava filtresinin sunduğu performans daha fazladır. Bu nedenle halihazırda maliyeti düşük olan hava filtrelerini sık sık yenisiyle değiştirmeniz motor sağlığını geliştirir.

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