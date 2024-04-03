Alman Araba Markaları Hangileridir?

Konforu, performansı, güvenliği ve prestiji bir arada sunan Alman otomobilleri, geniş model seçeneği ve yaygın servis ağı ile artık en çok tercih edilen araçların başında gelir. Mercedes, BMW, Audi ve Volkswagen gibi Alman otomobil markaları tarafından sunulan araçlar, değerini uzun yıllar boyunca korur. Bu sayede araç sahipleri kaliteli bir taşıma aracı kullanırken aynı zamanda önemli bir yatırım da yapmışlar. Gelin, Türkiye’de en çok tercih edilen Alman otomobil markalarına hızlıca göz atalım.



1.BMW



Adını “Bavyera Motor Fabrikaları” kelimelerinin baş harflerinden alan BMW, günümüzün en ünlü Alman oto markalarından biridir. 1929 yılından beri mükemmeli arayan BMW mühendisleri hem performans hem de konfor açısından birbirinden özel işlere imza atmıştır. BMW araba modelleri, A segmentinden E segmentine, SUV’dan elektrikli otomobillere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip.

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BMW Modelleri: En Çok Tercih Edilenler

• BMW 3

• BMW 5

• BMW X3

• BMW X5

• BMW M Serisi

•BMW 1

• BMW 4



2.Mercedes-Benz

En ünlü Alman araba markaları içinde yer alan Mercedes-Benz 1926 yılında markaya da adını veren Karl Benz tarafından kurulmuştur. Prestiji konforla buluşturmayı başaran Mercedes-Benz’in dünyanın en lüks premium araçları üzerinde imzası vardır. Kalitesini, rahatlığını ve nesilden nesile aktarılan Mercedes-Benz modelleri, günümüzde önemli bir prestije sahiptir.



Mercedes-Benz Modelleri: En Çok Tercih Edilenler

• Mercedes-Benz C

• Mercedes-Benz E

• Mercedes-Benz A

• Mercedes-Benz B

• Mercedes-Benz G

• Mercedes-Benz GLA

• Mercedes-Benz GLB

• Mercedes-Benz GLC

• Mercedes-Benz GLK



3.Opel



Geçmişi 1862 yılına kadar uzanan Opel, en temel Alman otomotiv markalarından biridir. Adam Opel tarafından kurulan firma, 20. yüzyılın başlarına kadar farklı endüstrilerde de faaliyet göstermiş, 1899'dan itibaren ise otomobil üretimine yoğunlaşmıştır. Zaman içinde çeşitli ortaklıklara imza atan Opel'in 1929 yılındaki hislerinin önemli bir bölümü General Motors tarafından alınmıştır. 2017 yılında PSA Grubu bünyesine dahil olan marka, gelişmiş ve modern tasarım diliyle dikkat çekmektedir. Opel araba modelleri hem şehir içinde pratiklik sağlayacak hem de uzun ömürlü kullanılacak bir yapıya sahiptir.

Opel Modelleri: En Çok Tercih Edilenler

• OpelAstra

• Opel Corsa

• Opel Insignia'sı

• Opel Mokka

• Opel Crossland X

• Opel Grandland X

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4.Volkswagen



1937'de Ferdinand Porsche unvanında Volkswagen, dünya çapında en çok şeytan araç markaları arasında yer alır. “Halkın aracı” anlamına gelen Volkswagen'den, farklı model seçenekleri ve çok yönlü sürüş donanımları ile öne çıkıyor. Golf, Passat ve Beetle gibi ikonik modellere hayat veren Volkswagen’in en eski jenerasyonundan en güncel versiyonuna kadar çeşitli birçok kişilik yollarında görülebilmek mümkün.

Volkswagen Modelleri: En Çok Tercih Edilenler:

• Volkswagen Golf

• Volkswagen Passat'ın

• VolkswagenPolo

• Volkswagen Tiguan

• Volkswagen Amarok

• Volkswagen Jetta

• Volkswagen T-Roc

• Volkswagen Arteon



5.Audi



1909'da August Horch tarafından kurulan Audi, otomobil tutkunları için farklı bir yere sahiptir. Dünyadaki en dayanıklı araba markaları sıralamasında üst sıralarda yer alan Audi, sürüş bakış açısıyla da oldukça özeldir. Volkswagen Grubu üretimine devam eden Audi araba modelleri, her tarza ve sürüş keyfine hitap edebilen modellere sahiptir. Özellikle ön ve arka tekerleklere tek yönlü güç aktarabilen Audi Quattro modelleri, üst düzeyde bir performans ve yol tutuşu sunuyor.

Audi Modelleri: En çok tercih edilenler

• Audi A3

• Audi A4

• Audi Q7

• Audi A6

• Audi A5

• Audi Q2

• Audi Q5

• Audi A7

• Audi A8

• Audi Q8

• Audi RS

6. Seat



20. yüzyılın ortalarında İspanya’da kurulan Seat, zaman içinde Volkswagen Grubuna dahil olmuş ve bugünkü Alman genlerine kavuşmuştur. Seat araba modelleri de tıpkı Volkswagen gibi geniş bir ürün çeşitliliğine sahiptir. Volkswagen imzalı benzinli TSI ve dizel TDI grubu motorlar, yeni nesil Seat araçların performansını da en üst seviyeye çıkarmayı başarmıştır.

Seat Modelleri: En Çok Tercih Edilenler

• Seat Leon

• Seat Ibiza

• Seat Cordoba

• Seat Ateca

• Seat Arona

• Seat Tarraco

7. Smart



1994 yılında Mercedes-Benz bünyesinde üretilmeye başlanan Smart, küçük şehir otomobili olma amacını günümüzde de korumaktadır. Özellikle Avrupa’da yaygın olarak kullanılan Smart modelleri, ufak boyutları sayesinde en dar park alanlarına dahi kolayca sığabilmekte ve yoğun trafikte pratik bir sürüş sağlamaktadır. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde sayısı her geçen gün artan Smart otomobiller, kilitlenen şehir trafiği için akılcı bir çözümdür.

Smart Modelleri: En Çok Tercih Edilenler

• Smart Fortwo

• Smart Forfour

• Smart Roadster



8. Skoda



1895’te Çekya’da kurulan Skoda, oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Tıpkı Seat markasında olduğu gibi zaman içinde Skoda da Volkswagen Grubu`na dahil olmuştur. Yeni nesil Skoda araç modellerini konforlu, pratik, ekonomik ve çok yönlü olarak tanımlamak doğru olacaktır. Kullanışlı yapısı ile öne çıkan Superb, Octavia ve Fabia, Türkiye’de en çok tercih edilen Skoda araba modelleri arasında gösterilebilir.



Skoda Modelleri: En Çok Tercih Edilenler

• Skoda Superb

• Skoda Octavia

• Skoda Fabia

• Skoda Rapid

• Skoda Scala

• Skoda Kodiaq

• Skoda Karoq

• Skoda Kamiq

• Skoda Yeti



9. Porsche



1931 yılında Ferdinand Porsche tarafından kurulan Porsche; sportiflik, dayanıklılık, zarafet ve yüksek performans kelimelerini en iyi şekilde tamamlayacak markaların başında gelir. Premium bir spor araç veya SUV almak isteyen tüm otomobil tutkunları, Porsche modellerini de mutlaka takibe alır.

Porsche Modelleri: En Çok Tercih Edilenler

• Porsche Panamera

• Porsche Cayenne

• Porsche 911

• Porsche Taycan

• Porsche Cayman

• Porsche Macan

• Porsche Boxster

• Porsche 718

En Dayanıklı Alman Arabası Hangisidir?

Üretim teknolojileri ve güvenlik donanımları, bir aracın genel dayanıklılık seviyesini ve güvenliğini doğrudan etkiler. Dünyanın en dayanıklı arabasını seçerken de Euro NCAP testlerinde yüksek puanlar alan ve Top Safety Pick ödülleri ile dönen modelleri incelemek yerinde bir karar olacaktır. Alman araçlarının hemen hepsi Euro NCAP testlerinden beş yıldız ile ayrılmaktadır. Audi Q7, Mercedes E serisi, BMW 3 Serisi ve Skoda Fabia güvenlik açısından kendi segmentinin en başarılı modelleri arasında gösterilebilir.

Türkiye'de En Çok Satılan Alman Arabası Hangisidir?

Almanya, arabaları ile ün yapmış Avrupa ülkelerinden biridir ve çok sayıda otomobil markasına sahiptir. Bu nedenle Alman araçları tüm dünya genelinde önemli satış rakamlarına ulaşabilmiştir. Ülkemiz özelinde bakıldığında ise Alman markalarının büyük bölümü premium model segmentine girmektedir. Dolayısıyla satış rakamları Renault, Fiat, Toyota ve Hyundai gibi Avrupa ve Asya menşeli diğer markalara kıyasla daha düşük seviyede seyreder. Son yıllardaki satış rakamlarına bakıldığında Türkiye’de en çok satış yapan Alman araba markaları arasında Volkswagen’in olduğu görülmektedir. Volkswagen’i ise Skoda, Seat ve Opel gibi diğer Alman markaları takip eder.