Randevu Bilgileri

Arabanızın Temiz Olmasının Önemli Randevunuza gelirken, Arabanızın temizlenmiş olmasını önemsiyoruz. Temiz bir araba, ekspertiz işlemimizi daha etkili bir şekilde gerçekleştirmemize yardımcı olur ve sonuçlarınızı daha hızlı almanızı sağlar. Ayrıca, arabanın temiz olması, detaylı inceleme sırasında olası sorunları daha iyi görmemize yardımcı olacaktır.