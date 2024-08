Sıfır Araba Muayenesi Ne Zaman Yapılır?

Trafiğe çıkan araçların yasalar ile belirlenmiş aralık ve şartlar altında muayenesini yaptırması gerekir. Araba muayene işlemleri trafik güvenliğinin sağlanması için başlatılmış bir uygulamadır. Trafiğe çıkan araçların yeterli şartları karşıladığından emin olmak ve olası arıza kaynaklı kazaları önlemek için yetkili kurumlar tarafından yapılır. Aracınız muayeneden geçemezse trafiğe çıkışına izin verilmez. Muayene tarihi geçen fakat bu işlemi yaptırmayan araçlara da ceza kesilir. Araba muayene işlemleri aracın türü, işlevi ve yaşına göre farklı kurallara bağlıdır. İçerikte sıfır araç muayene işlemleri hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevabını bulabilirsiniz.



Devletin zorunlu kıldığı muayene işlemleri TÜVTÜRK kurumu aracılığı ile yapılır ve yürütülür. Aracınızın yasal olarak trafiğe çıkmasına uygunluğu kontrol edildiği için sıfır araba modellerinde ilk yıllarda muafiyet sağlanır. Fabrikadan çıkan araçlar kontrolü yapılmış ve muayeneden geçebilecek şekilde tasarlandığı için ilk üç yılında ekstra bir işlem yaptırmanız gerekmez. Sıfır otomobil almadan önce bu sorunun cevabını merak ediyorsanız ilk üç yıl içerisinde bu kuraldan muaf olduğunuzu bilmek sizi rahatlatabilir. Aracın satın alındığı tarih itibari ile 3. yılı dolana kadar muayene yaptırılması gerekmediği resmî kurumlar tarafından açıklanan bir bilgidir.

Sıfır Arabalar Muayeneye Girer mi?



Sıfır olarak yetkili bayisinden alınan bir aracın muayeneye girmesine gerek yoktur. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu`nun 34. maddesi gereğince belirlenen muayene zorunluluğuna dahil değildir. Araç muayene sorgulama işlemi yaparak ne zaman işlem yaptırmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca araç ruhsatı üzerinde yer alan “Tescil Tarihi” de bu konuda size yol gösterici olur. Tescil tarihinden itibaren tam 3 yıl sonrasında sıfır araç muayenesi yaptırmanız gerekir.



Aracınız 3. yılını doldurduysa ya da farklı bir amaçla kullanıldığı için muayene tarihi erkense bu işlemi gecikmeden tamamlamanız gerekir. Aksi halde ilk yakalanma sırasında sadece para cezası, ikinci yakalanma sırasında para cezası ve araç çekilmesi sorunu yaşarsınız.



Sıfır Araba Muayenesi Kaç Yılda Bir Yapılır?



Araç muayene işlemleri belli kıstaslar çerçevesinde yapıldığı için sıfır kilometre araçlarda farklı bir yol izlenir. İlk muayene tarihi standart uygulamadan geç olsa da sonrasında iki yılda bir muayene yaptırılmalıdır. Araç muayene işlemleri için ilk muayene 3. yıl ikinci muayene 2 yıl sonrası olan 5. yıldır. Ardından 7, 9, 11… gibi iki yılda bir TÜVTÜRK muayene istasyonlarında işlemlerinizi tamamlamanız şarttır. Aracınızı ticari amaç ile kullanıyorsanız ilk muayene sonrasında her yıl aynı işlemi tekrarlamak gerekir.

Araç Muayenesi Araba Kaç Yaşındayken Başlar?



Araç muayene işlemleri hususi ve resmi otomobil 3. yaşına girdiği gün başlar. Örneğin 2021 Haziran tescil tarihine sahip hususi bir aracın muayenesi 2024 Haziran ayında yaptırılır. Bu tarih geldiği zaman “Fenni Muayene” olarak da bilinen araç muayene işlemlerini yaptırmak için öncesinde randevu almanız gerekir. Fakat arabayı ticari bir amaçla kullanacaksanız 1. yaşından itibaren muayeneye girmelisiniz.



Sıfır Araç Muayene Tarihi Nasıl Sorgulanır?



Almayı düşündüğünüz araç sıfır kilometre ise ilk yıllarda muayene tarihi sorgulamaya gerek yoktur. Fakat tarihin ne zaman olduğunu merak ediyor ve emin olmak istiyorsanız sorgulama işlemleri için birkaç farklı yöntemi kullanabilirsiniz.



Araç ruhsatına bakabilirsiniz: Otomobillerde muayene işleminin geçerli olduğu son tarih ruhsatın sağ tarafındaki ilgili bölümde yazılıdır. Bu kısma bakarak ne zaman muayene yaptırmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Fakat muayene işlemini yaptırdıktan sonra genellikle istasyonlar tarafından bu ruhsata işlenmez. Bunun yerine tarihin yazılı olduğu bir belge verilir. Muayene işlemini daha önce yaptırdıysanız kâğıdı saklamanızda fayda vardır.



E-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz: E-Devlet üzerinden muayene tarihi sorgulama imkânınız olsa da bunu sadece araç sahibi sizseniz yapabilirsiniz. Araç sahibinin E-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası kullanılarak sisteme giriş yaparak Araçlarım > Araç Seçimi > Bilgiler kısmından güncel son muayene tarihine bakabilirsiniz.



Tarih yakınsa ya da geçmişse araç muayene randevu almadan önce aracınızda bazı kontrolleri yaptırabilirsiniz. Bunlar;



• Araç muayenesi tarihinin yazılabilmesi için ruhsatınızı yanınızda bulundurabilir, eğer tarih için boş yer yoksa Şoförler Cemiyeti’nden EK-1 belgesi alabilirsiniz.

• Araç sigortası, trafik cezası, OGS kaçak geçiş cezası, MTV gibi farklı kalemlere ödeme ve yenileme gerekiyorsa tüm bunların ödemesini yapın.

• Egzoz emisyon pulu üzerinden muayenesini kontrol edin. Yenileme zamanı geldiyse tamamlamadan muayeneye girmeyin.

• Aydınlatma, sinyal ve egzoz gibi farklı parçaların yasalarda belirlenen şartlara uygunluğunu ve çalışmasını kontrol edin. Otomobillerde kişisel zevk için yapılan bazı modifikasyonlar araç muayenesinden geçemez.

• Modifiye ve tadilat gibi farklı işlemleri araç ruhsatında işlettirdiğinizden emin olun.

• İlk yardım çantası ve yangın tüpü gibi araçta bulundurulması gereken ekipmanları tamamlayın.



Tüm işlemleri tamamladıktan sonra araç muayene randevu için başvuru yapabilirsiniz. Araç muayenesi için randevu oluşturmanın birkaç farklı yolu vardır.



TÜVTÜRK randevu sistemi için kullanılan telefon numarasını arayın. 0850 222 8888 numarası üzerinden TÜVTÜRK Çağrı Merkezi sistemine bağlanarak gerekli bilgileri verdiğiniz zaman kayıt oluşturabilirsiniz.



TÜVTÜRK randevu alma işlemleri için hem kendisine ait resmî Web sitesini hem de E-Devlet sistemini kullanmaya olanak tanır. E-Devlet üzerinden arama kısmına “TÜVTÜRK Muayene Randevu Kayıt” yazarak işlemi tamamlayabilirsiniz. TÜVTÜRK sitesi üzerinden “Hizmetlerimiz > Araç Muayene Randevusu” sekmelerinden randevunuzu oluşturabilirsiniz. Muayene tarihi gelmeden en az 10 gün önce randevu almanız tavsiye edilir.



Muayene randevusunu tamamlayıp TÜVTÜRK istasyonlarında resmi kontrolleri yaptıktan sonra aracınız hakkında 3 farklı karardan biri çıkar.



• Sıfır araçlar gerekli tüm şartları sağlıyorsa ilk muayenesinde genellikle “Kusursuz” çıkar. Kusursuz sonucu alan araçların trafikte seyretmesinde hiçbir sakınca görülmez.

• Trafiğe çıkmasına izin verilen yine de bazı değişimlerin yapılması uygun görülen araçlar “Hafif Kusurlu” görülür.

• Aracın trafiğe çıkmasına uygun olmadığı düşünülen araçlar “Ağır Kusurlu” görülür. Muayene sonrası 30 gün içinde eksiklerini tamamlayıp tekrar kontrol edilen araçlardan tekrar harç alınmaz.



Sıfır Araç İlk Muayene Tarihi Tescil Tarihi mi Üretim Tarihi mi?



Tescil tarihi aracın trafiğe çıktığı ilk tarih olarak kayıtlara geçer. Bu nedenle sıfır araç muayenesi trafiğe çıkış tarihi üzerinden hesaplanmaya başlanır. Yine de hatalı şekilde ilk muayene tarihinin üretim tarihi üzerinden hesaplandığı durumlarda ceza yiyebilirsiniz. Bunun sebebi trafik polislerinin tescil tarihini yanlışlıkla üretim tarihi üzerinden hesaplaması, sistemsel hata ya da ruhsata yanlış işlenmesi olabilir. Aracınıza bu nedenle haksız bir ceza uygulanırsa itiraz hakkınız bulunur. Daha önce araç tescil tarihinin trafiğe çıkış tarihi olarak kabul edildiği emsal mahkeme kararları sayesinde sorunsuz şekilde cezayı iptal ettirebilirsiniz.



Örnekle açıklanırsa; 12 Nisan 2018 tarihine üretilen bir araç ilk kez 25 Eylül 2019 tarihinde trafiğe çıkarsa muayene tarihleri 2019 yılı baz alınarak belirlenir. İlk muayenesi 25 Eylül 2021 tarihinde yapılır. İkinci ve sonraki muayeneler araç türüne göre bu tarih üzerinden 1 ya da 2 yıl olarak tamamlanır. Aracın düzenli olarak muayenesinin yapıldığı düşünülürse 25 Eylül öncesi kesilen her cezaya itiraz edilebilir.



Araç Muayene Periyodları Nelerdir?



Her araç kendi özelinde muayene tarihlerine sahiptir. TÜVTÜRK’e bağlı muayene istasyonu ziyaretleriniz öncesinde araç randevu sorgulama işlemleri yaparak kendi tarihinizi öğrenebilirsiniz. Araç türlerine göre yasal olarak belirlenen muayene periyotları;



• Hususi ve resmi otomobil türünde (M1G sınıfı dahil) ilk 3. yaşından itibaren 2 yılda bir muayene yapılır.

• İki ve üç tekerlekli motosiklet - motorlu bisikletler (L) kategorisi 3. yaşından itibaren 2 yılda bir muayene görür.

• Lastik tekerlekli traktör (LTT) türündeki motorlu araçlar 3. yaşından itibaren her 3 yılda bir muayeneye girer.

• Taksi, kamyon, otobüs, ticari araçlar (kiralama vb.) 1. yaşından itibaren her yıl muayeneye girer.

• Römork ve yarı römorklar 1. yaşından itibaren her yıl muayene işlemine tabidir.