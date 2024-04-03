Otomatik Vites Araba Nedir? Avantajları ve Dezavantajları



Günümüzde araba seçimini belirleyen önemli faktörlerden birisi de vites seçimidir. Peki sürücülere kolay kontrol imkanı sağlayan otomatik şanzımana sahip arabaların avantaj ve dezavantajları nelerdir, kullanıcılar nelere dikkat etmelidir?



Otomatik Vitesin Sunduğu Rahatlıklar



Otomatik vitesli arabaların sunduğu en büyük rahatlık konfordur. Bu şanzıman tipine sahip arabalar, özellikle trafik lambaları ve yoğunluğun çok olduğu şehir içi trafikte kullanım kolaylığı sağlar. Vites geçişleri sırasında manuel vitesli arabalara oranla daha konforlu olan otomatik arabalar, yokuşlarda ve eğimlerde de rahatlık sunar.



Otomatik Vites Arabaların Avantajları



Otomatik vitesli arabaların sağladığı sürüş konforu, yarı otomatik ve manuel arabalara göre en büyük avantajıdır. Özellikle vites değiştirme sırasında gerekecek dikkatin tamamen sürüşe yönelmiş olması, araba kullanmayı yeni öğrenen kişiler için de otomatik arabaları tercih sebebi yapar. Düşük ya da yüksek devirli sürüş ile oluşabilecek sorunları engelleyerek ideal gücü belirleyen otomatik vites arabalar, ani hızlanma ya da yavaşlamaya gereksinim duyulduğu anlarda da fayda sağlar. Sürücünün dikkatine ihtiyaç duymadan motor gücünü dengeleyen ve vites geçişlerini sağlayan otomatik şanzımanlı arabalar, uzun yolda da kullanım kolaylığı sunar.

Otomatik Vites Arabaların Dezavantajları



Otomatik vites arabaların avantajlarının yanında kullanıcılar açısından doğurduğu dezavantajlar da bulunur. Gelişen teknoloji ile aradaki fark azalmış olsa da, daha yüksek yakıt tüketimi, otomatik arabaların manuel şanzımana sahip arabalara göre en büyük dezavantajlarından birisidir. Manuel şanzımanlı arabalara oranla daha geç hızlanan otomatik arabalar, rutin bakım ve tamirat durumunda yüksek maliyetlere neden olabilir. Ayrıca otomatik vites araba fiyatları, sıfır arabalar için de ikinci el arabalar için de manuel vitese sahip modellerine göre daha yüksektir.



Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?



Otomatik vites arabalar, motor devrine ve hızına göre vites artırıp azaltır. Ayrıca bu arabaların kaza durumunda çekiciye yükleme, çamura saplanma, arıza ya da fazladan torka ihtiyaç duyulan arazi şartları gibi olağan dışı durumlarda kullanmak üzere vites konumları bulunur. Bu sebeple kullanım sırasında önemli olan trafiğe ve yola odaklanmaktır. Otomatik ve yarı otomatik şanzımanlar, yapısı ve bütünleyici parçaları sebebiyle manuel arabalara göre daha hassastır. Ani vites değişimleri ve hatalı vites konumu tercihleri birçok arızaya sebep olabilir. Şanzıman tipine en uygun, doğru kullanım için araba kitapçığındaki yönergelere uymak, şanzıman ve parçalarının ömrü için büyük önem taşır. Şanzıman arızası maddi hasara sebep olacağı gibi yolda kalmaya da sebep olabilir.



Otomatik Vites Araba Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler



Otomatik vites araba kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar güvenli bir sürüş sağlarken, aynı zamanda şanzıman arızasının da önüne geçerek kayıpları engeller. Dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde özetlenebilir:

• araba hareket halindeyken vites değişimi yapılmamalıdır. araba tam olarak durmadan vitesi R konumuna almak ya da geri giderken D konumuna almak dişli arızasına sebep olabilir. Değişim öncesi vitesi N konumuna getirmek ve sonrasında istenen hareketi yapmak daha sağlıklıdır.

• Özellikle yokuş aşağı inişlerde otomatik vitesli arabalar, manuel vitesli arabalardaki gibi N konumuna alınmaz. Hareket halinde yeniden D konumuna almak, benzer dişli arızalarına sebep olabilir.

• P konumuna sahip tam otomatik arabalar mutlaka bu konumda park edilmelidir. arabayı durdurmadan önce vites N konumuna alınır, el freni çekilir ve fren bırakılır. Bu, yükün şanzıman sistemine yüklenmesini engeller. Sonrasında mutlaka P konumuna getirilerek park edilmelidir.

• Yoğun trafikteki duraklamalarda ya da trafik ışıklarındaki beklemelerde vitesi N konumuna almak tavsiye edilir. D konumunda beklemek arabaya yük bindireceği için zarar verebilir.



Otomatik Vites Harfleri Ne Anlama Gelir?



Otomatik vitese sahip arabalarda arabanın gidiş hızı, yönü, parkı gibi etkenleri anlatan harfler yer alır. Bu harfler şöyledir:

• N Konumu: Vitesin boşta olduğunu gösteren harftir. Bu konumda lastiklerin serbest bir şekilde dönmesine olanak sağlanır. Yoğun trafikte ya da ışıklarda bekleme durumunda tercih edilir.

• P Konumu: Tam otomatik vitese sahip arabalarda park halindeyken getirilen konumdur. Bu durumda dişliler kitlenerek tekerleklerin ileri ya da geri yönde hareketi engellenmiş olur.

• R Konumu: Geri vites anlamına gelir, arabanın ters yönde hareketini sağlar.

• D Konumu: Sürüş anlamına gelir, bu konumda şanzıman motora bağlanarak hareket sağlanır. Motor devri yükseldiğinde yüksek dişlilere geçiş olur. arabanın hızı azaldığında ise vites küçülür.

Her arabaya ait otomatik şanzımanın farklı bir yapısı olabileceği için farklı harfler de bulunabilir. S, hız ya da spor anlamına gelip yüksek devirde kullanımı sağlar. M, manuel kullanıma geçilebileceğini belirtir. Benzer şekilde bazı arabalarda en doğru kullanımı kitapçıklarında belirtilmiş olan; L, D1, D2, D3, OD gibi farklı görevleri bulunan konumlar da yer alabilir.

Otomatik Vites Araba Nasıl Kaldırılır?



Otomatik vites arabalar çalıştırılırken vitesin P konumunda olması ve çalıştırılmadan önce frene basılıyor olması gerekir. Vites, hareketi sağlayan D konumuna getirildikten sonra, ayağın frenden çekilmesi ile birlikte tam otomatik şanzımana sahip arabalar harekete geçer. Yarı otomatik şanzımana sahip arabalarda ise hareket için gaza basmak gerekebilir. Otomatik arabaların çoğunda yokuş kalkış desteği bulunur. Bu da eğimli bir yolda hareket ederken arabanın belirli süre geri kaymasını engelleyerek güvenli kalkış imkanı sağlar.



Yarı Otomatik Vites Nedir?



Yarı otomatik şanzıman, temel olarak manuel şanzıman ile aynı yapıya sahiptir. Her iki sistemde de vites değişimini sağlayan baskı ve balata parçaları yer alırken manuel sistemde vites değişimi debriyaj ile, yarı otomatik sistemde ise robot ile gerçekleşir. Otomatikleştirilmiş robotize şanzımanda robot, araba devrine göre vites artışı ya da düşüşüne ihtiyaç duyulduğunda sürücü yerine debriyaja basar ve vites geçişi gerçekleşir.



Yarı Otomatik Vites Ve Tam Otomatik Vites Farkları



Yarı otomatik şanzıman ile tam otomatik şanzıman arasındaki temel fark kavramadır. Yarı otomatik arabalarda vites geçişi önemli derecede hissedilirken, tam otomatik arabalarda geçişler sarsıntısızdır. Ayrıca yarı otomatik arabalarda yokuşlarda geriye kaydırma olmaması için yokuş kalkış desteği bulunması gerekir. Aksi takdirde yarı otomatik arabalar kayabilir. Tam otomatik arabalar ise fazladan yokuş kalkış asistanına ihtiyaç duymaksızın yokuşlarda kaydırma yapmaz.



Tam Otomatik Vites mi, Yarı Otomatik Vites mi Tercih Edilmeli?



Tam otomatik arabaların manuel ve yarı otomatik arabalara göre sağladığı faydalar konfor, vites geçiş hızı ve performanstır. Özellikle şehir içinde ve yoğun dur - kalkın gerçekleştiği trafikte tam otomatik arabalar sessiz vites geçişleri sağlar. Yarı otomatik arabalar ise istenildiği zaman manuel kullanım avantajı sunar. İki şanzıman tipi arasında yarı otomatik şanzıman hem yakıt tüketimi hem de bakım ve tamirat masrafları anlamında otomatik şanzımana göre avantajlıdır.



Otomatik Vites araba Kiralama Hakkında Bilinmesi Gerekenler



Sunduğu faydalar ve sürüş imkanı sebebiyle araba kiralarken de günümüzde otomatik arabalar tercih edilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bakımları zamanında yapılmış bir araba tercih etmektir. Aksi durum arıza ve kazaların yaşanmasına sebep olabilir.

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