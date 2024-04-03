Otomobil klimaları, araba içindeki hava ısısını soğutmakla kalmaz aynı zamanda nemi alır ve havayı temizler. Oto klima sistemlerinde hava temizliği için polen filtresi ile aktif karbon filtresi kullanılır. Araba sürücüleri için arabanın içindeki sıcaklık değerinin 20-22 derece arasında olması gerekir. Genellikle sağlıklı olması için klima ayarının 20 dereceye ayarlanması önerilir. Karşılaşabileceğiniz oto klima arızaları ve çözümleri için detaylara göz atabilirsiniz.



Otomobil Klimaları Nasıl Çalışır?



araba içi klima çalışma sistemi esasen evlerde kullanılan buzdolaplarındaki soğutma mantığı ile benzer özellikler taşır. Çalışma adımları ise şöyledir:

• Klima sistemi parçalarından olan kompresör, evaporatörden klima gazını çeker ve basınç uygulayarak sıkıştırır. Sıkıştırılan madde, yüksek sıcaklık ve basınç ile diğer bir klima sistemi parçası olan kondensere gaz olarak basılır.

• Yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalan klima gazı, ortamdan alınan soğuk hava ile soğutulurken sıvı hale geçmeye başlar. Bu aşamada klima gazı, gaz halinde girdiği kondenserden sıvı halde ve orta sıcaklık değeriyle çıkar.

• Ortaya çıkan sıvı haldeki madde, genleşme valfi ile basıncı düşürülerek evaporatöre aktarılmaya başlar. Evaporatör içinde düşük basınç tarafından sıvı halden gaz hale getirilen klima gazı, çevre ısısını çekmeye başlar. Fan ile çekilen temiz hava, sıcaklığını bıraktıktan sonra soğuyarak araba içerisine gelir ve üflenerek dağıtılır.



Oto Klimalar Neden Arızalanır?



Araba kliması genelde zamanında yapılmayan, ihmal edilen bakımlardan kaynaklı olarak arazalanır. Bu arızalar çeşitli sebeplerden meydana gelebilir. Başlıca akla gelen ihtimaller ise polen filtresinde tıkanıklık ya da araba havalandırma kutusunda oluşan bir problem olabilir. Arıza yaşanması halinde yetkili servislerden destek alınması daha uygun ve güvenli bir seçenek olur.



Araba Klima Kompresörü Bozuk Olduğu Nasıl Anlaşılır?



araba klima sisteminde yer alan parçalardan biri olan kompresör, hareket kabiliyetini motordan ve krank kasnağı ile alır. Klima çalıştırıldığında sıcak veya soğuk hava gelmemesi durumunda kompresörün bozuk olduğu ihtimali akla gelmelidir. Hava gelmemesi haricinde klima açıldığında sürtme ya da cızırtı sesleri duymak yine arızaya işaret eder. Klima açıldığında arabanın stop etmesi ise araba klima kompresörünün bozuk olduğunun en önemli belirtisidir.



Sık Karşılaşılan Klima Arızaları Nelerdir?



araba klimalarında sıklıkla görülen arızalar klima gazı kaçağı, elektrik ya da kompresör arızası olarak sıralanabilir. Bu tür arızalar teknik problemler sayıldığı için yetkili servislerden güvenli şekilde tamir hizmeti alınması sürüş güvenliği için de oldukça önemlidir.



Araba Klima Soğutmuyor Ne Yapmalıyım?



araba kliması soğutmuyor ise birden fazla ihtimal üzerinde durmak gerekir. Başlıca sebepler ise polen filtresinde tıkanıklık, klima kompresöründe arıza ya da klima gazının bitmesi olabilir.

• Polen filtresinde tıkanıklık meydana gelmesi halinde araba klimasının çalışması yeterince verimli olmayabilir. Düzenli bakım yapılarak polen filtresi tıkanıklığı engellenebilir.

• Klima kompresörü arızası araba klimasından hava gelmediğinde anlaşılan bir sorundur. Gerek duyulması halinde tamir için yetkili servislerden destek alınabilir.

• Klima gazının bitmesi durumunda ise klima gazı dolumu yapan kurumlardan hizmet alınabilir.



Klima Gazında Eksilme Durumu



Araba klimalarının yaz aylarında kullanımı artar. Sıcaklığın yüksek olduğu dönemlerde yakından takip edilen araba klima gazı, soğuk kış mevsiminde de kaçak olması sebebiyle eksilebilir. Oto klima gazı eksilme durumunun anlaşılması için kış aylarında da zaman zaman birkaç dakika süreyle klimanın çalıştırılması faydalı olabilir.



Klima Gazının Az Olduğu Nasıl Anlaşılır?



Kompresörde herhangi bir arıza olmamasına rağmen klima araba içini geç soğutmaya başlarsa yüksek olasılıkla klima gazında azalma söz konusu olabilir. Klima gazının azalması ise kış mevsiminde uzun süre klima kullanılmadığı için daha çok bahar aylarında fark edilir. Bu nedenle kış aylarında da zaman zaman klima çalıştırılabilir.



Klimanın Sürekli Çalışmasının Sebepleri Nelerdir?



araba klimasının sürekli çalışmaya devam etmesi halinde radyatör fanı arızası akla gelmelidir. Bu arıza ile hem fan motoru hem de aküde zaman içerisinde hasar oluşabilir. Klima sürekli çalışmaya devam ederse erkenden harekete geçilmeli ve tamir edilmesi için yetkili servise başvurulmalıdır.



Klima Gazında Meydana Gelen Kaçak Problemi Nasıl Fark Edilir?



Oto klima gazında meydana gelen kaçak problemi, teknik servislerde yapılan araba klima kaçak testi ile anlaşılabilir. Klima gazı etkisi kısa süreli olur yani soğutma işlemi beklenenden kısa sürer ise en doğru tespit için kaçak testi gerçekleştirilebilir.



Klima Arızalarının Çözümü Nelerdir?



Araba klimalarında meydana gelen arızalar, araca düzenli bakım yapılarak tespit edilerek çözülebilir. Klima gazı ve filtre kontrolü yapılmalı, rutin bakımlar düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Çözüm için arızalar yetkili kişilerce doğru tespit edilmeli ve tamir edilmelidir.



Araba Klima Arızasına Kim Bakar?



Güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi için araba bakımları ihmal edilmemesi gereken kritik bir konudur. araba klima arızası içinde başvurulması gereken yerler, teknik servislerdir. Oto klima tamiri için her zaman konusunda uzman, yetkili kurum ve kişilerin verdikleri hizmet tercih edilmelidir.



Oto Klima Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?



Oto klima bakımının mutlaka yılda bir defa yapılması gerekir. Bakım esnasında klima ve filtre bakımları beraber gerçekleştirilir. Tıkanıklık varsa polen filtresi değiştirilir, eksik olan klima gazına takviye yapılır. araba kliması çalıştırılarak klimanın soğutma performansı ve kompresörün çalışması ayrıca kontrol edilir.

araba klima bakımı sadece sıcak havalarda serinlemek için değil yakıt tüketimi için de kritik bir konudur. Bakımı ihmal edilen klima sistemi parçaları daha fazla güç ve dolayısıyla daha fazla yakıt harcanmasına sebep olur. Bu nedenle hem araba bakımı hem de oto klima bakımı özellikle takip edilmeli ve yaptırılmalıdır.



Oto Klima Bakımı Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?



Oto klima bakımının yılda bir kez yapılması uygundur. Özellikle yaz aylarında yoğun kullanım ihtiyacı doğmadan hemen önce bahar aylarında bakım yaptırılabilir. Böylece hem herhangi bir arıza durumu varsa önceden tespit edilir hem de havalar ısınmaya başladıkça sürücülere konforlu hava sağlar.



Araba Klimaları Nasıl Temizlenir?



araba kliması düzenli olarak temizlenmesi gereken bir sistemdir. Düzenli araba klima temizleme sayesinde kötü kokular ve rutubet riski önlenebilir. Burada araba sahipleri klima temizliğini kendileri yapabilir ya da yetkili servislerden destek alabilirler.

araba sahipleri otomobil kliması temizliğini kendileri yapmak isterlerse öncelikle klima temizleme spreyi temin etmelidir. Hazır hale getirilen sprey ile beraber araba çalıştırılır. Klima kalorifer olarak yaklaşık 5 dakika boyunca bekletilir. Beklenen sürenin sonunda klima kapatılır ve hazır haldeki sprey, hava peteklerinden içeriye doğru sıkılır. Uzun sprey başlığı kullanılarak daha derin kanallara klima temizleme spreyi sıkılabilir. Sprey sıkma işlemi bittikten sonra klima en düşük seviyede çalıştırılır. Hava peteklerinde biriken tozlar ve kirler de temizlenerek işlem tamamlanır.

Yetkili servislerden alınan araba klima temizliği hizmetinde ise ozon temizleme tekniğinden yararlanmak mümkündür. Ozon temizleme tekniği ile aracı sterilize etmek daha etkili bir yöntemdir. Ozon gazı ile etkisiz hale getirilen mikroorganizmalar sağlık için de tehdit unsuru olmaktan çıkar. Özellikle alerji problemi yaşayan kişilerin sağlığı için önemlidir.

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