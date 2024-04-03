Motor Yıkama Tehlikeli Midir? Nasıl Yapılmalıdır?

araba yıkama dendiğinde akla ilk olarak iç ve dış yıkama gelir, ancak arabanın motoru ve şanzımanı gibi iç parçaları da yıkanarak temizlenebilir. Kaput altında yer alan motor, doğrudan hava koşullarına maruz kalmasa da çamurluklardan, araba alt bölümlerinden, panjurdan veya kaputun etrafındaki açıklıklardan toz alabilir. İçeri giren tozlar, nem ve sıcak havanın etkisiyle motor yüzeylerindeki yağ partiküllerine ve akıntılarına yapışarak tortu oluşturabilir. Etkili bir temizlik sayesinde bu kir birikintileri ve tortular hızlıca yüzeyden arındırılabilir. Gelin, araba motorunun temizliği hakkındaki önemli bilgilere yakından göz atalım.

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Araba Motoru Yıkanır mı?



araba motor temizliği, arabanın genel temizliği kadar önemli olmasa da belirli aralıklarla gerçekleştirilebilir. Kaput altına konumlandırılan içten yanmalı araba motorları, dış ortamdan büyük oranda izole edilir. Motora dışarıdan bakıldığında sadece motor kapağı, yağ kapağı ve yağ pompası gibi temel motor parçaları görünmektedir. Kapalı sistem olarak tasarlanan araba motorları ne kadar sağlam izole edilse de üzerine su, nem ve kir gibi çevresel faktörler ulaşabilir. Doğru koşullarda ve doğru tekniklerle yıkama yapıldığında ise motor zarar görmeden bu kirlerden arındırılabilir.



Motor Yıkama Tehlikeli midir?



Motor yerleşimi ve parçaları hakkında yeterli teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların araba motorunu yıkaması tehlikeli olabilir. Özellikle basınçlı su ile yıkama yapmak kabloların, bujilerin ve bağlantı noktalarının yerinden oynamasına, eğilmesine veya kopmasına sebep olabilir. İçerisine su almaması gereken motor bilgisayarının ve sensör parçalarının arızalanmasına yol açabilir. Önemli bileşenlerin su hasarı nedeniyle arızalanmaması için araba motor temizleme spreyi ya da buharlı temizleyicilerden yararlanabilmek de mümkündür. Motor üzerindeki katılaşmış kir tortularını yağ çözücüler ve spreyler ile yumuşatarak temizlemek, parçaları gereksiz su maruziyetinden korur. Motor bloğu, sigorta kutusu ve akü üzerine yerleştirilen plastik koruyucuları özel süngerlerle temizleyerek parlatmak da kozmetik açıdan güzel bir görünüm sağlar.

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Motor Yıkama Neden Yapılır?



Motor yıkama hem kozmetik olarak, hem de araba iç kondisyonunun korunması amacıyla yapılabilir. araba motor yıkama işlemi; arabanın türüne, kullanım tarzına, kullanım süresine, iklime ve hava koşullarına göre farklı aralıklarla gerçekleştirilebilir. Özellikle off-road türü arabalar için iç ve dış yıkama kadar motor ve şanzıman temizliğine de normalden daha fazla ihtiyaç duyulur. Temiz hava ve egzoz çıkışı motor üstüne konumlandırılan arazi arabaları, zorlu hava koşullarına ve sıvı temasına uygun olacak şekilde tasarlanır. Off-road arabalarla, dere ve su birikintisi gibi alanlara girildiğinde araba dış yüzeyleri kadar motor parçaları da kirlenir. Motor içi temizleme sayesinde çamur ve kir ile dolan motor parçaları kolaylıkla temizlenebilir. Şehir hayatında ise arabaların motorları sanıldığı kadar kirlenmez. Çevresel izolasyonu güçlü olan yeni nesil arabalarda ise motor kirlenme sorunu çok daha az görülür. araba sahipleri isteklerine uygun olarak 50.000 km’de 1 kez veya 2 yılda 1 kez gibi belirli periyodik aralıklarla araba motorlarını temizletebilirler.

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Motor Yıkarken Dikkat Edilmesi Gerekenler



Hassas bir işlem olan motor yıkama sürecinde dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar vardır. Minimum seviyede elektronik aksama sahip eski model arabaların motorunu yıkamak son derece kolayken elektronik sistemlerle dolu yeni nesil arabaların motor temizliği oldukça karmaşık olabilir. Yeni model arabaların kaputu açıldığında ortaya çıkan manzara eski tip araba modellerinden oldukça farklıdır, motor alanı plastik kapaklar ve koruma hazneleri ile çevrilidir. Bu parçalara zarar vermemek ve başarılı bir yıkama yapmak için dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

Motor çevresinde bulunan buji, sigorta, aydınlatma sistemi ve araba bilgisayarı gibi hassas parçaların etrafı su almayacak şekilde örtülmelidir.

Akü dışarı alınmalı, alınamadığı durumlarda ise negatif kutup başı sökülmelidir.

Elektronik ekipmanların korunması için izolasyon en üst seviyeye çıkarılmalıdır.

Özellikle yeni nesil arabaların motorunu yıkarken sensör, kontrol ünitesi, batarya bağlantıları, fren ve ateşleme sistemleri sudan tamamen uzak tutulmalıdır.



Motor Yıkama Aşamaları



Motoru yıkamak için ideal ortamın seçilmesi büyük önem taşır. Sıcak bir gün, az nemli ve hafif rüzgârlı bir hava, motorun ve bileşenlerinin hızla kurumasını sağlar. İdeal ortamın seçilmesinin ardından motor yıkamaya hazırlanabilir. Aracı stop ettikten sonra en az 20 dakika beklenmelidir. Eğer yeterli zamanınız varsa bu süreyi daha da uzatabilirsiniz. Motoru soğuttuktan sonra aküyü tamamen çıkarabilir veya negatif(-) kutup başını sökerek elektronik ekipmanların zarar görmesini önleyebilirsiniz. Ayrıca ateşleme kabloları, bujiler, motor kontrol ünitesi ve sigorta kutusu gibi hassas elektrikli donanımları da sıvıya karşı izole edecek şekilde kapatabilirsiniz. Sprey, su püskürtme, hortum ya da silme yöntemlerini kullanarak kirli yüzeyleri temizleyebilirsiniz. Kaputun altında yer alan plastik kapakları çıkardıktan sonra bu parçaları ayrı ayrı yıkayabilirsiniz. Daha hızlı ve etkili bir motor temizliği için yağ sökücü spreyler ve özel kir sökücülerden de yararlanabilirsiniz. Temizlik ve kurulama sürecinin ardından sökülen tüm parçaları yerine takarak temizleme işlemini tamamlayabilirsiniz.



Motor Kışın Yıkanabilir mi?



İklim şartlarına ve çevresel koşullara göre bu sorunun cevabı değişebilir. Akdeniz ikliminin hâkim olduğu bir bölgede kışın da sorunsuz bir şekilde araba motoru yıkanabilir. Ancak, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü karasal iklimlerde motoru ve kaput içi aksamları yıkamak doğru olmayacaktır. araba kaputu altında kalan sıvıların donması halinde metal parçalar büzülerek motora ve bileşenlerine ciddi zararlar verebilir.



Motor Kışın Nasıl Düzgün Bir Şekilde Yıkanır?



araba motorunu kış mevsiminde yıkamak zorunda kaldığınızda buharlı motor yıkama aletlerinden, motor yıkama spreyi ve susuz arındırıcılardan faydalanabilirsiniz. Susuz motor temizleme ürünleri, üst yüzeyde gözüken kozmetik parçaların ve plastik kaplamaların temizlenmesi için idealdir. Susuz motor temizleme spreyi kullanarak yüzeylere yerleşen yağ, toz, kir ve atıklar hızlıca temizlenebilir. Kışın motoru düzgün bir şekilde yıkamak için gündüz saatlerini ve yüksek sıcaklığın olduğu zamanları tercih etmek önemlidir. Kapalı garaj ve yıkama salonu gibi ortamlar da soğuk havalarda yıkama yapmak için uygundur. Soğuk havalarda motorun komple yıkanması gerekiyorsa sabunlama, durulama ve kurutma işlemlerinin bir arada yapılabildiği profesyonel oto kuaförlerinden de destek alabilirsiniz.



Bir Araba Motorunu Yıkamanın Olumlu Yönleri



Araba motorunu yıkamanın olumlu yanlarına yakından göz atalım.

Yıkanmış bir motor, ikinci el bir arabanın daha temiz ve bakımlı görünmesine katkıda bulunur.

İç aksamın yenilenmiş görünmesini sağlayan kaput altı temizliği, arabanın değerini yükseltebilir.

Motor bloğu üzerinde biriken yağ ve kir tortusunun temizlenerek ortadan kaldırılması, motorun daha soğuk, stabil ve verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilir.

Motor temizliği ile birlikte hava ve polen filtrelerinin de temizlenmesi hem motorun daha verimli çalışmasını hem de ferah bir araba içi ortamının oluşturulmasını sağlar.

Tuzlu su ve rutubetin neden olduğu atıklar temizlenerek metal yüzeyler korunur.

Motor üzerindeki kalın yağ tortularının temizlenmesi, yangın riskini de en aza indirir.



Bir Araba Motorunu Yıkamanın Olumsuz Yönleri



araba motorunu yıkamanın olumsuz taraflarını inceleyelim.

Akü, sigorta, sensör, yol bilgisayarı, araba beyni, aydınlatma ve ses sistemi gibi elektronik donanımların arızalanmasına neden olabilir.

Tazyikli yıkama, sıcak yıkama veya kimyasal temizleyiciler ile yıkama nedeniyle motor parçaları ve yüzeyleri üzerinde aşınmalar oluşabilir.

Su hasarı nedeniyle önemli bileşenler kullanılamaz hale gelebilir.

Sertleşmiş kir tortuları motor bloğundan koparak diğer kaput altı parçaların içine kaçabilir.

araba motorunu sıklıkla yıkamak; radyatör, çamurluk ya da lastik contalar altındaki metal parçaları korozyona uğratabilir.

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