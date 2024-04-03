LPG'li Araç Arızaları Nelerdir?

Son yıllarda akaryakıt fiyatlarının oldukça artmasıyla beraber sürücüler ekonomik ve verimli bir yakıt arayışına girdiler. Günümüzde LPG, birçok sürücü tarafından maliyetinin diğer akaryakıtlara oranla daha az olması nedeniyle kullanılır. Her geçen gün kullanıcı sayısı artan LPG, bazı araçlarda fabrikasyon olarak bulunurken bazı araçlara sonradan eklenir. Benzin maliyetlerini düşürmek isteyen sürücüler araçlarına aynı zamanda LPG sistemi de taktırır. Bu sayede sürücü dilediği zaman benzin ve LPG sistemleri arasında geçiş yapabilir. Fakat LPG’li araba modelleri günümüzde bu denli tercih edilmelerine rağmen henüz mükemmel durumda değildir.



LPG’li otogaz sistemleri araçlara sonradan eklendiğinde kısmi olarak sorunlar baş gösterebilir. Fabrikasyon olarak eklenen LPG sistemlerinde sonradan eklenenlere nazaran daha az arıza görülür. LPG sisteminin araca nasıl monte edildiği önem taşır. Günümüzde LPG’li araçların sürekli olarak arıza çıkardığı kanısı kırılmış olsa da halen LPG’li araçlarda ortaya çıkan birçok farklı arıza bulunur.



LPG’li araçlarda birçok farklı arıza ortaya çıkabilir. Benzinle çalışan bir araca LPG otogaz sistemi monte edildiğinde bağlantıların tamamının sorunsuzca yapılması gerekir. Montaj aşamasındaki dikkatsizlikler ilerleyen süreçte aracın sıklıkla arıza çıkarmasına yol açar. Bu arızalar çok çeşitli olabilir. LPG sisteminin geç çalışması ya da aniden çalışmayı kesmesi bu arızalara örnek olarak verilebilir. Sürücünün arıza belirtilerini gözlemlediği anda en kısa sürede bakım ve onarımları yaptırmak üzere bir otogaz tamir şubesine gitmesi gerekir. LPG’li araçlarda onarılmayan arızalar beraberinde daha ciddi problemler de getirebilir. LPG sistemi ile çalışan araçların arızalarını onarmamak zamanla daha masraflı sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlar.



LPG’li Araçlarda En Sık Görülen Arızalar Neler?



LPG sistemi ile çalışan araçlarda birçok farklı arıza ortaya çıkabilir. LPG sisteminin araçlara sonradan monte edilmiş olması bu arızaların büyük bir bölümünün sebebi konumundadır. Aynı zamanda aracın eskiyen mekanizmaları, kabloları ve bağlantıları da arızaların ortaya çıkmasına yol açabilir. LPG’li araçlar ekonomik ve verimli bir sürüş deneyimi sunsa da LPG sistemi henüz kusursuz değildir. En sık görülen LPG arızaları şu şekildedir:



• LPG beyin arızası

• Regülatör arızası

• Gaz kesici arızası

• Tank sensörü arızası

• Gaz kokusu arızası

• Geç çalışma arızası

• Stop etme arızası



LPG Arıza Göstergesi Nedir?



LPG arıza göstergesi aracın mekanizmaları arasında yer alan bir güvenlik önlemidir. Bu arıza göstergesi bir lamba şeklindedir ve çalışmaya başladığında ışık vererek kendisini belli eder. LPG’li araçlarda bir arızanın meydana geldiğini, aksamların olması gerektiği gibi çalışmadığını belirtir. LPG sistemi ile çalışan araçları kullanan sürücüler sık sık arıza göstergesi lambasının yandığına tanıklık eder. Bu lambanın yanmasının sebebi birçok farklı arıza olabilir. LPG’li araçlarda arıza göstergesi lambası bir ikaz niteliğindedir ve aracın en kısa sürede bir bakım ve onarım merkezine götürülmesi gerekir.



LPG Arızası Nasıl Anlaşılır?



LPG sistemi ile çalışan araçlarda arızalar kolaylıkla anlaşılabilir. Küçük çaplı bir sistem olan LPG mekanizması arıza çıkardığında sürücü bunu direkt olarak anlayabilir. Sürücülerin kullanabileceği ilk teşhis yöntemi arıza göstergesidir. Arıza göstergesi LPG mekanizmalarında herhangi bir problem ortaya çıktığında yanmaya başlar. Sürücüler bu göstergeyi dikkate alarak aracın durumunu öğrenebilir. Bir diğer teşhis yöntemi de anormal belirtilerdir. Arıza çıkaran LPG’li araç birden fazla belirti gösterebilir. Bu anormal belirtilere araç içerisinde oluşan gaz kokusu, motorun geç başlaması ve aniden kapanması örnek olarak verilebilir. Arıza çıkaran LPG’li araçlar olması gerektiği gibi çalışamaz, gereksiz yakıt kullanır ve istenilen performansı sergileyemez. Benzin sisteminden LPG sistemine geçişin normalden daha yavaş ve zor olması araçta arıza olduğuna işaret edebilir. Bu araçların sabah saatlerinde geç çalışması da arızaya işaret eden belirtiler arasında yer alır.



Gaz Beyninin Arızası



Bir diğer adı regülatör olan gaz beyni, LPG’li araçların sorunsuz çalışabilmesi için olmazsa olmazdır. Aracın çalışabilmesi için yakıt ilk olarak LPG tankından çıkar, yakıt filtrelerden geçer ve LPG beynine ulaşır. LPG yakıtının içerisinde çok miktarda küçük parçacık yer aldığından, bu parçacıkların LPG beynine zarar vermemesi amacıyla filtreler kullanılır. Filtreler zararlı parçacıkları eleyerek LPG beyninin sorunsuzca çalışmasını sağlar. Fakat zamanla biriken bu parçacıklar LPG beynine zarar vermeye başlar. Bu noktadan sonra LPG beyni olması gerektiği gibi çalışamaz hale gelir ve çeşitli sorunlar ortaya çıkar.

Gaz Regülatörü Arızası



LPG beyninin, yani regülatörün arıza çıkarması araçlar açısından kritik performans sorunları ortaya çıkarabilir. Yakıt içerisindeki partiküllerin birikmesi ile ortaya çıkan beyin (regülatör) arızası sistemde dengesizlikler oluşturabilir. Aracın sabahları geç çalışması buna örnek olarak verilebilir. LPG regülatör arızası aracın kendiliğinden benzin sistemine geçmesinin nedenlerinden birisidir. Regülatör arızası bulunan LPG’li araç performans düşüklüğü yaşarken aynı zamanda rölantiye ve su deposuna gaz karışmasına da yol açabilir.



LPG Gaz Kesici Arızası



Gaz kesici LPG’li araçlarda gaz tankından regülatöre iletilen gazın kontrolünü sağlayan bir ekipmandır. Üzerinde küçük bir bobin bulunur ve çevresi de filtreler ile çevrilidir. Bu filtreler gaz içerisindeki ayrıştırılması gerekilen parçacıkları ayıklar. LPG gaz kesici arızası beraberinde çeşitli sorunlar getirir. Aracın rölantide çalışması, teklemesi ya da aniden durması gaz kesicide arıza olduğu anlamına gelebilir. Tıkanmış filtreler de gaz kesicinin çalışamaz duruma gelmesine yol açabilen etkenler arasında yer alır. Filtrenin en kısa sürede değiştirilmesi gerekir. Eğer LPG’li araçlarda filtre sık sık tıkanıyorsa bu gazda problem olduğu anlamına gelir. Bu durumda sürücünün gaz aldığı istasyonu değiştirmesi sorunu çözebilir.



LPG Tank Sensörü Arızası



LPG’li araçlarda bulunan tank göstergesi gaz tankında bulunan yakıt miktarını belirtir. LPG ile çalışan araçlarda bulunan şamandıra tanktaki yakıt miktarına göre hareket eder. Bu hareket gösterge sensörüne manyetik olarak işaret verir ve bu şekilde anlık olarak yakıt miktarı görülebilir. Gaz göstergesinin arıza çıkarması sürücünün yakıt miktarına hakim olamamasına ve tankın ne zaman doldurulması gerektiğini bilememesine yol açabilir. Gaz göstergesi arızası büyük oranda kabloların eskimesi, bağlantıların kopması ya da mekanizmaların verimsizleşmesi sebebiyle ortaya çıkar. Aynı zamanda LPG şamandıra arızası da gaz göstergesinin olması gerektiği gibi çalışmamasına yol açabilir.



LPG’li Araçlarda Gaz Kokusu



LPG sistemli araçlara özgü bir problem olan gaz kokusu birden fazla sebepten kaynaklanabilir. Beyin diyaframının kullanıma bağlı olarak deforme olması sistem içerisinde dolaşan LPG yakıtının dışarıya çıkmasına yol açabilir. Radyatör kısmının su kaçırması da LPG yakıtı kokusunun hissedilmesine zemin hazırlar.



Rolanti Arızası



LPG’li araçların sürekli olarak rölanti arızası çıkarması çok sayıda faktöre bağlı olabilir. Beyin kısmında yer alan bobine giden elektrik voltajının düşük olması, karbüratör kelebeğinin hava alması, beyin diyaframının deforme olması ve avans ayarının bozuk olması bu faktörlere örnek olarak verilebilir.



LPG’li Araçların Sabahları Geç Çalışması



LPG’li araçların çalışabilmesi için uygun sıcaklığın sağlanması gerekir. LPG yakıtının buharlaşabilmesi için 35-40 derece sıcaklık gereklidir. Sabah saatlerinde bu sıcaklığın sağlanmamasına bağlı olarak LPG’li araçlarda motor geç çalışabilir. Geç çalışma arızası aynı zamanda başka faktörlerle de bağlantılı olabilir. LPG’li araçları sabah saatlerinde geç çalışan sürücüler bu saatlerde araçlarını benzinle kullanabilir. Sabah saatleri geçtiğinde sürücüler LPG sistemine geçebilir. Yine de sürücülerin araçlarını rutin olarak kontrol ettirmesi gereklidir.