KTT Çarpma ve ERP Çarpma Nedir?

Araç alırken ve satarken bazı prosedürlerin takip edilmesi ve özenle uygulanması gerekir. KTT ve ERP gibi raporlar, satın alınacak aracın geçmişteki kaza durumu ve hasar kaydı hakkında bilgi edinmeyi sağlar. Bu sayede alınacak aracın tüm eksi ve artı yönlerine hakim olmak ve bu doğrultuda seçim yapmak mümkün olur.



KTT Çarpma Nedir?



“Kaza Tespit Tutanağı” ifadesinin kısaltılmış hali olarak kullanılan KTT, araç alım ve satım işlemlerinde oldukça önemli bir yer tutar. KTT, trafikte ilerleyen küçük boyutlu bir aracın hafif darbeler alması sonucunda tutulan ve sisteme girişi yapılan tutanak türüdür. Araç satın almayı düşünen kişilerin mutlaka sorgulaması gereken bu işlem sayesinde aracın hasar aldığı tarih aralıkları ve hasar nedeni de öğrenilebilir. Trafik skalasının küçüklüğünden kaynaklanan ve aracın hasar almasına rağmen yoluna devam edebileceği durumlarda gerekli sistemlere hasar kaydı çoğunlukla KTT çarpma şeklinde yapılır. Son yıllarda araçların ağır hasar almadığı küçük kaza olaylarında tutulan KTT kaza raporu, sürücülerin trafikte uzun süre beklemelerini ve diğer sürücülerin de bu kazadan etkilenmelerini engeller. Bu raporun sunduğu avantajlı durumlardan bir tanesi de online şekilde internet ortamında takip edilebiliyor olmasıdır.



KTT Sorgulaması Nasıl Yapılır?



Bir araç üzerinde kaza raporu sorgulama işlemini gerçekleştirmek oldukça basittir. Araç kaza raporu sorgulama hattı olarak bilinen 5664’e KTT yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra aracın plaka numarası eklenip gönderildiğinde söz konusu araç ile ilgili hasar kaydı görüntülenebilir. Yalnızca dakikalar içerisinde aracın kaza yapıp yapmadığını bir mesaj yardımıyla kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Öte yandan bir aracın kaza raporu ya da kaza kaydı olup olmadığını öğrenmenin bir diğer yolu da T.C. kimlik numarası ile mümkündür. Kaza raporu sorgulanması durumunda kazayı yapan ve kazadan etkilenen araç sahiplerinin tutmuş olduğu kaza tutanağının bilgileri de mevcuttur. Bir aracın hasar kaydının tam olarak anlaşılması için kasko hasar ve sigorta ödemelerinin incelenmesi gerekir.



ERP Çarpma Nedir?



Yeni bir araç satın almak isteyen sürücülerin birçoğu “ERP çarma nedir?” ve “ERP çarpma ne demek?” sorularının yanıtlarını merak eder. Araç sahibi olan kişiler öncelikli olarak araçlarına sigorta yaptırır. Araç sahiplerinin herhangi bir kaza yapma ya da kazadan etkilenme durumunda sigorta şirketleri oluşan durumu inceleyerek bir rapor hazırlar. Ardından hasarın maddi açıdan oluşturacağı boyut, bu şirketler tarafından belirlenir. Sigorta şirketleri, araçlarda oluşan hasarları düzelterek sahiplerine geri verirler. Ancak bazı durumlarda şirketlerin uyguladığı farklı yöntemler ön plana çıkabilir. Kimi zaman araçlarda oluşan hasarlar nakit şekilde ödenmeye uygundur. Bu tarz durumlarda sigorta şirketleri aracı yaptırmak yerine oluşan hasar bedelini araç sahibine iletir ve aracı kendilerinin yaptırmalarını talep eder. ERP çarpma olarak tanımlanan bu durum, sigorta şirketlerinin hasar düzeltmesinde tercih ettikleri bir yöntem olarak bilinir.



ERP Sorgulaması Nasıl Yapılır?



“ERP çarpma hasar kaydı nedir ve nasıl sorgulanır?” sorusu yeni araç satın almayı düşünen kişilerin merak ettikleri arasında yer alır. ERP çarpma sorgulaması, KTT sorgulaması ile oldukça benzer şekilde yapılır. 5664 numarasına cep telefonları üzerinden gönderilen ERP ve araç plakası mesajı sayesinde kısa süre içerisinde sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir. Ancak ERP sorgulamasının yapılması istenilen aracın plakası tam olarak bilinmiyorsa sorgulama işlemi için farklı bir alternatif yöntem de kullanılabilir. T.C. kimlik numarasını aynı numaraya mesaj olarak göndermek de ERP sorgulaması için yeterli olabilir. Bu sorgulama türü sıklıkla yapıldığı için mesaj sonuçlarının iletilmesi ortalama 30 dakikalık bir süre içerisinde gerçekleşir. Diğer yandan bir aracın ERP sorgulama işlemi, e-devlet üzerinden de yapılabilir. E-devlet uygulamasının arama bölümüne araç hasar kaza sorgula ifadesi girildiğinde sorgu sonuçları anlık olarak elde edilebilir.



KTT Hangi Durumlarda Tutulur?



“KTT çarpma ne anlama gelir?” sorusu, son yıllarda araç sahiplerinin ve yeni araç almak isteyen kişilerin yaygın biçimde merak ettiği bir sorudur. “Kaza Tespit Tutanağı” olarak bilinen KTT; sadece maddi hasarın bulunduğu küçük trafik kazalarında kazanın kaydedilmesi için tutulan ve polise gerek duyulmayan tutanak türüdür. Kazadan etkilenen her iki tarafın anlaşması ile tutulan bu tutanak, trafikte uzun süreli beklemelerin ve pek çok kişiyi etkileyen zaman kayıplarının yaşanmaması amacıyla uygulanır. Kaza tutanağı geçerlilik süresi 2 yıl olarak kabul edilir. Bir diğer açıdan, kazada rol alan taraflardan birinin yaralanması, ölmesi veya kaçması gibi durumların söz konusu olduğu kazalarda görgü tespit tutanağı tutulur. Kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanan bu tutanak içerisinde kaza anının nasıl gerçekleştiği ve kazadan sonra neler yaşandığı detaylı bir şekilde yer alır.



ERP Çarpma Hasar Kaydında Nelere Dikkat Edilmeli?



Yeni araç sahibi olacak kişilerin almayı düşündükleri araç hakkında çeşitli sorgulamalar yapmaları gerekir. Özellikle son yıllarda sıklıkla karşılaşılan ERP ile ilgili pek çok kişinin kafasında “ERP çarpma hasar kaydı ne demek?” sorusu bulunur. “Exper Raporu” olarak bilinen ERP, satış işlemlerinde kimi zaman araç sahiplerine zorluk çıkartabilir. Çünkü bazı araç sahipleri sigorta şirketinin verdiği parayı kullanarak orijinal parçalar almak yerine uygun fiyata muadil seçenekler ile aracı tamir ettirmeyi tercih edebilirler. Bu nedenle ERP hasar kaydı bulunan araçları satın almayı düşünen kişilerin tüm parçaları detaylı bir şekilde kontrol ettirmesi tavsiye edilir. Aksi takdirde trafikte bir kaza yaşanması durumunda orijinali kadar sağlam olmayan parçalar, araç içindeki kişilerin can güvenliğini yeteri kadar sağlayamayabilir.



T.C. Kimlik Numarasıyla ERP Sorgulanabilir mi?



KTT ve ERP sorgulama işlemleri, bu konu ile ilgili belirlenmiş olan numaraya atılan mesajlar aracılığıyla kısa süre içerisinde kolaylıkla öğrenilebilir. ERP sorgulaması, ikinci el araç alım ve satım süreçlerinde kesinlikle yapılmalıdır. Kaza yapan ya da herhangi bir kazadan etkilenen araçların hasar bedelini sigortanın karşılaması üzerine yaptırılması olarak tanımlanan ERP sorgulama işlemi, 5664 numaralı telefona aracın plakasını göndererek ile rahatlıkla yapılabilir. Aracın plakasının bilinmediği veya eksik bilindiği durumlarda ise T.C. kimlik numarası kullanılarak sorgu gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde 5664’e ERP yazıp boşluk bıraktıktan sonra T.C. kimlik numarasının eklenmesi ile ortalama yarım saat içerisinde aracın hasar kaydı raporları hakkında bilgi sahibi olunabilir.



Araç Satın Alacakların Nelere Dikkat Etmesi Gerekir?



İkinci el bir araç satın almak isteyen kişilerin göz önünde bulundurması gereken bazı detaylar vardır. Yeni bir araç alacak olan kişinin, öncelikli olarak satın almayı düşündüğü aracın ruhsat bilgilerini incelemesi gerekir. Ardından aracın dış görünüşünde herhangi bir çizik ve boya kalkması gibi durumların olmadığından emin olunmalıdır. Aracın lastikleri, kilometre hesabı ve motor gücüyle ilgili tüm detaylar alanında uzman birinin görüşüne danışılarak kontrol ettirilmelidir. Daha sonra ise aracın geçmişte herhangi bir kaza yaşayıp yaşamadığı ya da bir kazadan etkilenip etkilenmediği araştırılması gereken en önemli konuların başında yer alır. Aracın KTT çarpma kaydı bulunuyorsa kaza raporu örneği incelenmeli ve kazanın detayı ile ilgili bilgi sahibi olunmalıdır. Aracın geçirdiği kaza durumlarında maddi olarak almış olduğu hasarla ilgili detayları içeren ERP çarpma kaydına da bakılmalıdır.