Karavan Kiralamakla İlgili Tüm Merak Edilenler

Karavan kiralama, izole bir tatil tercih eden kişilerin son zamanlarda sıkça başvurduğu seçeneklerden biri haline geldi. Kalabalık otellerde veya sabit bir lokasyonda tatil geçirmek istemeyenlerin hem gezerek yeni yerler keşfettiği hem de kendi yaşam alanlarını yaratabildikleri karavan kiralamakla ilgili daha fazla bilgi edinmek için detaylara göz atabilirsiniz.



Kiralık Karavan Seçmeden Önce Nelere Dikkat Etmelisiniz?



Kiralık karavan seçerken önce hangi ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi karşılaması gerektiğine karar vermelisiniz. Kaç kişilik olması gerektiğine, yatak sayısına, ortak alanların ve mutfağın genişliğine ve hatta kişisel eşyaların depolanmasına kadar ayrıntılı şeklinde bir liste çıkarılmalı. Gidilecek rotaların da karavan seçiminde önemi oldukça kritiktir. Pek çok karavan kampı alanında temel ihtiyaçları karşılamak kolay olabilir ama uzak ve ıssız rotalar üzerinde yolculuklar düşünüyorsanız hazırlıklarınızı buna göre düzenlemelisiniz. Her zaman kamp alanı bulamama durumu da mutlaka göz önünde bulundurularak hazırlıklar buna göre yapılmalıdır.



Karavan Çeşitleri Nelerdir?



Karavan çeşitleri genel olarak motokaravan ve çekme karavan olarak iki gruba ayrılır. Motokaravanlar ile seyahat ederken başka bir motorlu araca bağlama ihtiyacı doğmaz. Neredeyse bir ev görünümünde olan motokaravanlar kişi sayısını göz önüne alarak değerlendirilmelidir. Çünkü bu karavan tipinde, araç ruhsatında kişi sayısı özellikle belirtildiği için yolcu kapasitesini aşmamaya mutlaka dikkat edilmelidir.



Çekme karavanlar ise bir motorlu taşıta bağlanarak kullanıldığı için hem karavanın büyüklüğü ve ağırlığı hem de onu çekecek olan aracın motor kapasitesine bakılması bu aşamada oldukça kritiktir. 750 kg üzerinde ağırlığı olan çekme karavanlar da ruhsata tabi olduğu için kişi sayısına burada da dikkat etmekte fayda vardır. Motokaravanlara göre kapasite olarak küçük olmasına rağmen çekme karavanların içerisinde de mutfak, duş, lavabo hatta yatak gibi kullanım alanları bulunabilir.

Kiralık Karavan Fiyatları Ne Kadar?



Kısa süreli seyahatler için satın alma yapmak yerine karavan kiralamak daha ekonomik bir seçenek olacaktır. Kiralamaya karar verildiğinde ise fiyat konusunda etkili olan bazı faktörler ortaya çıkabilir. Kişi kapasitesi, karavan içinde istenen temel eşyalar ve ekstra özellikler, karavanın hangi tip olacağı veya mevsim faktörleri kiralık karavan fiyatları konusunda devreye giren detaylardır. Kiralık karavan fiyatları 2022 yılı için yaz aylarında günlük ortalama çekme karavanda 850 TL iken bu fiyat kış aylarında talebin de etkisiyle günlük ortalama 700 TL civarına kadar düşebilir.



En Önemlisi Karavan Malzemeleri! Nelere İhtiyaç Duyabilirsiniz?



Karavan için ihtiyaç duyulabilecek pek çok malzeme sayılabilir. Kişi sayısına ve isteklere göre maddeler uzayıp gidebilir ama temel olanları sıralamak gerekirse şöyle bir liste ortaya çıkacaktır:



• Mutfak eşyaları, hazırlık ve pişirme gereçleri

• Masa ve sandalye

• Temizlik ürünleri

• Tente, gölgelik veya şemsiye

• Örtü ve plastik halı

• Izgara, mangal ya da taşınabilir şömine



Karavanda kullanacağınız temel malzemeleri temin ettikten sonra ortamı daha keyifli hale getirecek parçaları da sonradan dahil edebilirsiniz.



Ortamı Güzelleştirmek için Karavan Aksesuarı Önerileri?



Karavanda ne kadar süre geçirileceği hesaba katılarak çeşitli aksesuarlar ile ortamı keyifli hale getirmek oldukça kolaydır. Aydınlatma konusunda taşınabilir dekoratif fenerler ya da led ışıklardan yararlanılabilir. Tekstil ürünlerinden örtü ve battaniyeler hem ortamı güzelleştirmek hem de soğuk havalarda ısınmak için kurtarıcı parçalar olacaktır. Film izleme keyfinden uzak kalmak istemeyenler perde ve projeksiyon sistemlerinden faydalanabilirler. Keyifli bir atmosfer yaratmak için güvenlik önlemlerini göz ardı etmeden mumlardan da yararlanabilirsiniz. Eğer rüzgar alan bir ortamda mum yakmak istiyorsanız yakındaki tutuşma ihtimali olabilecek parçalara yangın riski sebebiyle özellikle dikkat etmeniz gerekir.



Hangi Arabalara Karavan Bağlanabilir?



Çekme karavan ile birlikte kullanılması planlanan arabaların motor hacminin 1600 cc olması ve beygir gücünün ise 100 beygir üzerinde olması tavsiye edilir. Motor hacmi düşük arabaları kullanmak tercih edildiğinde ise 750 kg altındaki bir çekme karavanın çekiş performansı beklenildiği gibi olmayabilir. Üstelik seyahat rotası üzerinde zorlu arazi koşulları ve eğimli rampalar bulunuyorsa araba ve çekme karavan bu noktalarda ilerlemekte zorlanabilir. Motorun ve arabanın zorlanması ise yakıt tüketiminin artması anlamına geldiği için yolculuk öncesinde iyi araştırma yapılmalıdır.



Karavan Hangi Ehliyetle Kullanılır?



Karavan kullanmak için ehliyet sınıfı büyük önem arz etmektedir. Bir arabaya bağlanarak kullanılan çekme karavan için ilk bakılması gereken kriter 750 kg ağırlık sınırı olacaktır. 750 kg altında kalan bir çekme karavanı kullanmak için B sınıfı ehliyet yeterli kabul edilir. Ancak karavan ağırlığı 750 kg üzerinde kalıyorsa bu durumda Trafik kanunları gereğince BE sınıfı sürücü belgesi şartı aranır. Şayet BE sınıfı sürücü belgesi olmadan 750 kg üzerinde ağırlığı olan bir karavanla trafiğe çıkılırsa denetleme sırasında sürücüye trafik cezası uygulanması kaçınılmaz olacaktır.



Karavanda Su ve Elektrik Var mıdır?



Karavanda su ihtiyacı, aracın arka tekerleri üstünde ya da karavan bagajında konumlandırılan su tankları aracılığıyla karşılanır. Genellikle 200 litre kapasiteli su tankları sayesinde mutfak ve banyo için gerekli su ihtiyacı karşılanmış olur. Bunun yanı sıra karavan dışında konumlandırılan bir de atık su deposu bulunur ve kullanılan atık sular burada toplanır. Elektrik ihtiyacı için ise karavanların çatı kısmına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde enerji elde edilir. Elektrik tesisatı ile bu enerji karavanda kullanılacak olan elektriğe çevrilir. Ayrıca karavanda şarjlı akü sistemi yer alıyorsa, karavanlara özel kamp alanlarında da şarj imkanlarından yararlanılabilir.



İlk Defa Karavan Kiralama Yapacaklar Nelere Dikkat Etmeliler?

İhtiyaçlar belirlendiyse ve ilk defa karavan kiralama işlemi yapıldıysa dikkat edilmesi gereken başka önemli maddeler ortaya çıkacaktır. Bu maddelerin başlıcaları şöyle sıralanabilir:



• Önce bir kontrol ve hazırlık listesi hazırlanmalı ve ihtiyaçlar bu liste üzerinden takip edilmelidir.

• Seyahat rotası belirlemek ve yol durumunu önceden bilmek size güvenli bir yolculuk sağlayacaktır. Böylece yol çalışması olan bir güzergahta zaman kaybetmek yerine alternatif yollardan seyahate devam edilebilir.

• Elektrik ve su tesisatlarının kontrol edilmesi yolda yaşanması muhtemel kötü sürprizleri ortadan kaldıracaktır.

• Durak noktalarında kurulum ve toplanma işleri bir sıraya konulmalı ve bu sıra düzenli şekilde takip edilmelidir. Böylece acil durumlar olduğunda panik yapmadan hareket edilmesi kolaylık sağlayacaktır.

• Araç kapasitesi ve ağırlığı göz önünde bulundurularak fazla sürat yapılmaması hem sürüş güvenliği hem de yakıt tasarrufu açısından kolaylık sağlayacaktır.

• Güvenlik tedbirlerinizi ihmal etmeyin. Çok ıssız ve tehlikeli yerlerde konaklama yapmadan önce en yakın benzin istasyonu, yerleşim yeri, sağlık merkezi ya da polis noktasına olan mesafenizi mutlaka kontrol edin.

• Yakıt ve lastiklerin durumunu yakından ve sürekli takip etmeyi ihmal etmeyin.

• Basit tamirat işleri için yanınıza uygun ekipmanlar alabilirsiniz.

• Karavanlar için özel olarak ayrılan park alanlarını tespit edebilir, rotanızı bu alanlara yakın olacak şekilde belirleyebilirsiniz. Yolda doğabilecek ihtiyaçlar için karavan kamp alanları size büyük kolaylık sunabilir.

• Karavan seyahatine çıkmış deneyimli kişilerden geçmiş tecrübeleri ışığında tavsiyeler isteyebilirsiniz. Bu bilgiler sizi olası riskli durumlara karşı daha hazırlıklı hale getirecektir.