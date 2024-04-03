Havalı Korna Nedir? Havalı Korna Cezası Ne Kadar?



Trafikte arabaların birbirini ikaz etmesi için kullanılan otomobil aksesuarları arasında korna öne çıkar. Görsel ikaz için farlar, sesli ikaz için ise kornaya ihtiyaç duyulur. Fakat korna çeşitleri ve arabalarda kullanımı yönetmelikler ile sınırlandırılmıştır. Arabaya göre korna tipi ve modeli değişiklik gösterirken bunların arasında bir tanesi sesi ile ayrılır. Havalı korna olarak bilinen yüksek sesli modeller trafikte ve arabalarda rastgele şekilde kullanılamaz. Birçok farklı ülkede havalı kornayı yanlış kullanmak cezaya tabidir. Bunun başlıca sebebi bu araba parçasının aşırı yüksek sese sahip olması ve gereksiz kullanımın gürültü kirliliği yaratmasıdır. Gürültü kirliliğinin önlenmesi için kullanımı sınırlanan havalı korna hakkında detaylara göz atarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.



Havalı Korna Nedir?



Havalı korna, aşırı yüksek ve rahatsız edici bir ses çıkararak yakın çevredekiler tarafından rahatlıkla duyulabilen pnömatik bir cihazdır. Hava basıncını kullanarak çalıştığı için standart kornalara oranla daha yüksek bir sese ulaşmakla kalmaz, aynı zamanda hava akımı oluşturur. Kısacası havalı olarak bilinen model diğer tüm çeşitlere göre en yüksek sesi çıkaran ve belli arabalarda kullanımına izin verilen araba parçasıdır.



Havalı Korna Nasıl Çalışır?



Havalı korna çeşitleri birbirinden küçük farklarla ayrılan ses işleme prensiplerine sahip olsa da genel olarak aynı mantığa dayalı sistemle çalışır. Havalı korna arabataki hava odalarına bağlanarak çalıştırılır. araba

ta kornayı çalıştıran buton, kol gibi yerlere bastığınız zaman basınçlı hava akımı serbest kalarak kornanın diyaframına ulaşır. Diyaframa ulaşmak için dar bir yol izlediği için hava akışı titreşir ve oluşan ses dalgalarının boyutu büyür. Kendinden kompresörlü korna çeşidi de bulunan modelin türüne göre çalışma sisteminde hava akım durumu değişkenlik gösterebilir.



Havalı Korna Çalmak Yasak mı?



Kendinden havalı korna çalmanın yasak olduğu alanlar olduğu gibi serbest olduğu yerler de vardır. Ceza yemeden bu parçayı kullanmak için trafik kısıtlamaları hakkında detaylı bilgi edinmek gerekir. Havalı kornalar gemi, tren, ağır vasıta arabalar ve kamu görevini icra eden acil arabalar için kullanılır. Trafikte seyreden normal otomobillerin bunları kullanması yasaktır. Eski dönemlerde dolmuş ve otobüs şoförlerinin sıklıkla kullandığı havalı araba kornası sonradan şehir içi trafiğinde yasaklanmıştır.

“Havalı korna ne zaman serbest olur?” sorusunun cevabı uzun yol olarak bilinen otobanlarda şeklinde yanıtlanabilir. Fakat buradaki önemli detay sadece ağır vasıta sürücülerinin bu konuda bir ayrıcalığa sahip olmasıdır. Kamyon ve tır gibi arabalar uzun yolda bu korna tipini çalabilir.

“Havalı korna ne zaman yasaktır?” sorusunun en genel cevabı ise şehir içi kullanımında tüm taşıtlar için yasak olduğudur. Ağır vasıta arabalar için de yasak söz konusu olduğundan sürücülere fark edilmek için çift korna kullanmaları tavsiye edilir.

“Trafikte gereksiz korna çalmak yasak mıdır?” sorusu da bu durumda aklınıza gelebilir. Trafikte seyreden arabaların güvenliği ve sürücülerin dikkatinin dağılmaması için gereksiz yere korna çalmak cezai işlemler arasına alınmıştır. Güvenliğin yanı sıra gürültü kirliliğini artırdığı için konulan bu yasak trafikte çok fazla dikkate alınmıyor olsa da cezası vardır.



Havalı Korna Fiyatları



Araba korna fiyatları cihazın materyaline, çıkardığı sese, markaya göre değişebilir. Havalı korna fiyatları üzerindeki en büyük etken ses desibel seviyesidir. Sesin gücü ne kadar yükselirse fiyatı da o kadar artar. Kornanın kendinden kompresörlü, elektrikli, tüplü ve motorlu oluşu da satış fiyatında etkilidir. Birçok farklı çeşidi bulunan parçadan birini seçmeden önce arabanın

ızın hangisini desteklediğine bakmanız gerekir.

Elektrikli havalı korna modelleri arasında en popüler olan 12 volt havalı korna modelidir. Elektrik aksamı uygun olan araba

lar tarafından düşük güç tüketimi ile sıklıkla tercih edilir. Modelin fiyat aralığı oldukça geniştir. Havalı kornanın diğer özelliklerine göre değişebilir.

Tüplü havalı korna adından anlaşılacağı üzere farklı bir çalışma sistemine sahiptir. Bir tüpe dolan havanın hareketi ile ses çıkaran parça tek başına bir arabaya bağlı olmadan da kullanılabilir.



Havalı Kornaların Sesi Nasıldır?



Trafikte fark edilmek ve dikkat çekmek için kullanılan havalı kornaların sesi birbirinden farklı şekilde çalar. Hepsinin ortak özelliği aşırı yüksek desibele ulaşmak olsa da modele göre alınan ses frekansı değişir. Genellikle öküz, horoz ve salyangoz olarak tabir edilen havalı korna sesi tercih edilir. Bunların mevzuata uygun olmadığı için yasaklandığını belirtmek gerekir. Islık korna da yine adını çıkardığı sesten alan bir korna çeşididir.

Havalı korna kompresörü şekline ve diyafram açıklığına göre melodili olarak da ses çıkarabilir. Genellikle 630 Hz ile 840 Hz arasında ses yüksekliğine ulaşabilen modellerden çıkan sesler farklı müzik notaları şeklinde duyulur. araba

kornasını kendi zevkine göre kişiselleştirmek isteyenler genellikle melodili havalı korna modellerine yönelir. Birkaç saniye boyunca uzun ve kısa farklı tonlarda ses çıkaran modellerin ses yükseklik seviyesi çeşidine göre değişebilir.



Havalı Korna Nerelerde Kullanılır?



Araba aksesuarları arasında kişiselleştirme imkânı sunan parçalardan biri de havalı kornalardır. Bu nedenle arabanın

da yenilik yapmak isteyenler ve ağır vasıta sürücüleri tarafından sıklıkla tercih edilir. Genellikle kamyon, otobüs ve tır gibi ağır vasıta araba

ların trafikte güvenli şekilde seyredebilmesi için üretilir.

Büyük boyutlu araba sürücülerinin fren yapması küçük otomobiller kadar hızlı olmaz. Karşıdan gelen sürücüleri uyarmak için çok daha uzun mesafeden kendilerini belli etmeleri gerekir. Uzak mesafedeki araba

ları uyarmaları için de sesi yüksek ve dağılabilen bir kornaya ihtiyaçları olur. Havalı kornanın asıl kullanım mantığı trafik güvenliğine dayansa da sonradan suistimale açık bir hale gelmiştir. Trafikteki gürültüyü önlemek için de yasaklar uygulanır.

Havalı korna ağır vasıta karayolu taşıtlarının yanı sıra tren, metro ve tramvay gibi toplu taşıma arabalarında da dikkati çekebilmek için yer alan bir parçadır. Gemi, tekne, vapur gibi deniz taşıtlarında da uzaktan fark edilebilmeleri için yüksek desibel seviyesine sahip kompresörlü havalı korna kullanılır.

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