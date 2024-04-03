Elektrikli Arabalarla İlgili Tüm Merak Edilenler

Elektrikli arabalar sayesinde hayatınızı daha kolay bir hale getirebilirsiniz. Mazot, petrol gibi akaryakıtlara ihtiyaç duymadan araba sürmenin keyfini yaşayabilirsiniz. Sağlığa zararlı olan kimyasallarla çalışmadığı için elektrikli arabaların çevreye zararı yoktur. Elektrikli arabaların içerisinde yanmalı motor yerine elektrik enerjisi ile hareket edebilen motor ve rotor vardır. Araba enerjisini bulundurduğu bataryadan alır ve hareket eder. Elektrikli arabalar hem yakıt tasarrufu yapabilmeyi mümkün kılar, hem de çevreyi korur. Bu sebeple de insanlar tarafından günden güne tercih edilme oranı artmaktadır.



Elektrikli Arabaların Çalışma Prensibi Nedir?



Elektrikli araba motorları, mazot ya da benzin ile çalışan arabalardaki yanmalı motorlardan farklı bir çalışma prensibine sahiptir. Fosil yakıtların kullanıldığı motorlarda verimlilik oranı düşükken elektrikli araba motorlarında bu durum söz konusu değildir. Yüksek verimlilik, çift yönlü çalışma ve aşınmazlık elektrikli araba motorunun sahip olduğu temel özellikleridir. Elektrikli arabalar içlerinde lityum-iyon pillerinden tasarlanan bataryalara sahiptir. Arabanın hareket edebilmesi bu bataryaların kullanımına bağlıdır.

Elektrikli Arabalar Kendilerini Nasıl Şarj Ediyor?



Günlük hayatta cep telefonlarını şarj ettiğimiz gibi elektrikli arabalar da şarj edilir. Elektrikli araba şarj süresi, güç seviyesine göre farklılık gösterir. Elektrikli arabalarda da lityum-iyon pilleri bulunur. Elektrikli otomobil üç farklı seviyede şarj edilebilir. Bu seviyeler arabayı şarj ederken kullanılmakta olan güç çıkışlarını, şarj etme hızını gösterir. Her şarj seviyesinde yüksek ya da düşük güç kullanımını yönetmek için tasarlanan konektör türleri vardır.



Seviye 1 şarj, ev şarjı olarak adlandırılır. En basit ve uygun maliyetli olan şarj etme yoludur. Bu seviye için sadece elektrikli arabalar için tasarlanan özel güç devresi gerekir. Evdeki garaja ya da elektrikli araba park ünitesinde kullanabilirsiniz. Sadece kabloyu uygun olduğu elektrik prizine takmak yeterlidir. Seviye 1 şarj için üç ayaklı fiş ve diğer ucunda da araba için gereken standart J1722 konektör olan Seviye 1 EVSE kablosu kullanılır. Ortalama 8 - 12 saat aralığında araba tamamen şarj olur. Seviye 2 şarjlar halka açık alanlarda olur. Otoparklarda, iş yerlerinde, kamu kuruluşlarının otoparklarında, özel işletmelerde bulunur. Seviye 2 şarj için montaj gerekir. Yaklaşık 9 saatte araba şarj olur. Elektrikli otoyu şarj edebilmenin en hızlı yolu Seviye 3 şarjdır. Seviye 2 şarj ünitesi kadar yaygın değildir. Ancak, yoğun nüfuslu yerlerde bulunur. Bazı elektrikli arabalar seviye 3 şarj için uygun değildir. Bu seviyede elektrikli arabaların şarj olması ortalama 20 dakika ile 1 saat arasında sürer.



Elektrikli Arabalar Nerelerde Şarj Edilebilir?



Elektrikli arabalar hayatın birçok alanında şarj edilebilir. Elektrikli araba şarj istasyonunu tercih edebilir, kendi evinizde ya da iş yerinizde elektrikli arabanızı şarj edebilirsiniz. Halka açık elektrikli şarj istasyonu yapımı günden güne artar. Süpermarket, apartman, halka açık otopark, spor salonu, alışveriş merkezi gibi yerlerde elektrikli arabanızı park ederek şarj edebilirsiniz. Bu sayede yolda kalma gibi korkular yaşamadan gönül rahatlığıyla seyahatinize devam edebilirsiniz. Çeşitli uygulamaları kullanarak yakında bulunan şarj istasyonları bulunabilir. Acil durumlarda kullanabileceğiniz şarj noktaları da bulunduğu için gönül rahatlığıyla elektrikli arabanızın keyfini çıkarabilirsiniz.



Elektrikli Araba İstasyonları Nerelerde Bulunur?



Elektrikli araba şarj istasyonu büyükşehirlerde hemen hemen her yerde bulunur. “Eşarj”, Türkiye’de kurulan ilk elektrikli araba şarj istasyonu imkanı sağlayan firmadır. Türkiye’de elektrikli arabaların kullanılmaya başlanması şarj istasyonlarına olan ihtiyacı da artırır. Türkiye’nin her bölgesinde olan elektrikli araba istastonları 61 ilde 800’den fazla yerde hizmet verir. Elektrikli arabaların kullanılmaya başlaması farklı firmalarında bu sektöre girmesini sağlar. Anlaşmalı benzin istasyonları, otoparklar, alışveriş merkezleri, otomobil galerileri, iş yerlerinin otoparkları gibi birçok yerde şarj noktalarına ulaşmak artık mümkündür.



Elektrikli Araba Şarj İstasyonları Nasıl Çalışır?



Şarj istasyonlarında iki farklı şebeke kullanılır: Alternatif akım ve doğru akım. Alternatif akım (AC), elektrikli bir aracı şarj etmek için en uygun maliyetli olan yoldur. AC tipi istasyonlarda şebekeden gelmekte olan alternatif akım araba üzerindeki dönüştürücüden yardım alarak doğrusal akıma çevrilir ve bataryaya iletilir. Bu tarz yerlerde 22 kW kapasitesine kadar enerji çıkışı sağlanır. AC tipi şarj istasyonlarında şarj hızı arabadaki dönüştürücünün kapasitesine bağlı olarak değişir. Bir diğer akım ise doğru akımdır. Doğru akım (DC), yüksek hızlı şarj olarak adlandırılır. 1-4 saat arasında arabanın şarjı tam olarak dolar. Maliyeti yüksek olduğu için AC şebekesine göre daha pahalıdır.



Elektrikli Arabalar Evde Şarj Edilir mi?



Elektrikli arabalar, evde şarj edilebilir. Garaja kurulabilen şarj sistemi sayesinde gece boyu elektrikli arabanızı şarj edebilirsiniz. Seviye 2 şarj sisteminden yararlanarak ortalama 8 saatte elektrikli arabanızı kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.



Elektrikli Arabalar Elektrik Faturasını Nasıl Etkiler?



300.000 km ile 1.000.000 km arası yol gidebildiği bilinir. Elektrikli motoru çalışma prensibi kullanıcılara yakıttan tasarruf etmelerini sağlar. Elektrikli araba ortalama 100 kilometrelik bir mesafede 18 kWh kadar elektrik harcar. Bu rakam ise içten yanmalı motorlarla karşılaştırıldığında oldukça düşük enerji kullanımını gösterir. İçten yanmalı motorlar bir araba için bu sayısının 6 katı daha fazla yakıt harcaması yapar. 100 kilometrelik yol için sadece 24,66 TL ‘lik bir harcama söz konusudur. Yüksek tarifeden hesaplandığında ise 37, 8 TL’lik bir ödemeye ihtiyaç duyulur.



Elektrikli Arabalar Hangi Parçalardan Oluşur?



Elektrikli arabalarda pil, elektrik motoru, akım dönüştürücü, yedek batarya, şarj girişi, denetleyici, sıcaklık kontrol sistemi ve araba içi şarj ünitesinden oluşur. Elektrikli arabalarda diğer otomobillerden farklı olarak motor, pil ve şarj elektroniği bulunur. Vites kutusu, egzoz sistemi, benzin deposu, debriyaj balatası gibi birçok parça elektrik arabalarında yoktur.

Elektrikli Araba Motoru Bileşenleri Nelerdir?



Elektrikli motorun çalışma prensibinin anlaşılması için motorda bulunan parçaların ne işe yaradığını bilmek önemlidir. Elektrikli arabaların motorlarında mekanik parçalar yoktur. Elektromanyetik alan oluşturulur ve bu sayede hareket enerjisi elde edilir. Elektrikli arabaların motorları iki ana bileşenden oluşur: Rotor ve stator. Stator, manyetik alan oluşturmakta işe yarar ve stator çekirdeği, bobin gibi parçalar dan oluşur. Rotor ise motorun hareketli parçasıdır. Elektriğin kinetik enerjiye dönüşmesinde işe yarar. Halka şeklinde stator çekirdeğinin içerisine yerleştirilir ve statordaki bobinlerin üretmekte olduğu elektromanyetik alan rotorun tellerinden geçerek hareketli parçayı döndürür.



Elektrikli Arabaların Avantajları Elektrikli Arabaların Dezavantajları



Elektrikli arabaların avantajı olduğu gibi dezavantajı olduğu durumlar da vardır. Elektrikli arabaların çevre dostu olması, konforlu sürüş keyfi, yakıt maliyetinin düşmesi, bakım masrafının düşmesi avantajlar arasında sayılabilir. Elektrikli arabalarda benzin gibi zararlı akaryakıtlar kullanılmadığı için havaya insan sağlığını olumsuz etkileyecek gazların salınımı söz konusu değildir. Bu sayede geleceğe daha sağlıklı ve yaşanabilir bir ortam bırakmaya yardımcı olur. Aynı zamanda diğer otomobillere göre %75 oranında daha az yakıt harcar. Piyasanın değişken olması, uzun süren şarj süreleri, bazı markalarda pil kirası ücreti gibi durumlar ise dezavantajlar arasında sayılır.