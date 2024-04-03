Coilover Nedir? Ne İşe Yarar?

Otomobillerin sorunsuz bir şekilde çalışmasını mümkün kılan birçok farklı aksesuar bulunur. Bu aksesuarlardan bazıları otomobillerin en temel işlevlerini yerine getirmelerini sağlarken bazıları da sürücülerin istekleri doğrultusunda konfigürasyonları mümkün kılar. Sürücülerin daha konforlu sürüş için tercih ettiği bir oto aksesuar olan coilover, en temel anlatımı ile bir yaylı amortisör setidir. Standart amortisör sistemlerinden biraz daha farklı bir çalışma prensibi olan coilover süspansiyon seti kendine has avantajlara ve dezavantajlara sahiptir. Günümüzde üretilen yeni model arabalarda sıklıkla yer alan coilover yaylı amortisör, sürüş deneyimini iyileştirirken araçların yol tutuşunu daha kuvvetli kılar. Aracınızda daha konforlu, sekmelere karşı dirençli bir sürüş deneyimlemek için coilover air süspansiyon sistemini tercih edebilirsiniz.



Coilover Nedir?



Araçlarda konforu stabil düzeyde tutmak ve sarsılmaları mümkün olan en iyi şekilde absorbe edebilmek için kullanılan gazlı amortisör gibi bir dizi ekipman bulunur. Bu açıdan oldukça avantajlı olan coilover günümüzde birçok farklı araç modelinde kullanılır. Sürücülerin büyük bir bölümü “Coilover nedir?” sorusuna cevap arar. Bir amortisör süspansiyon sistemi olan coilover, en temel anlatımı ile araç modellerinde iki tekerleğin arasında yer alan, ağırlığı dengeleyen, yol tutuşunu iyileştiren ve sürüş esnasında oluşan sarsılmaları absorbe ederek konforu stabil tutan bir mekanizmadır.



Bagaj amortisörü mekanizması ile nispeten benzerlik taşıyan coilover mekanizmasını tam anlamıyla kavrayabilmek için ilk etapta süspansiyon ve amortisör terimlerini açıklamak gerekir. “Amortisör nedir?” sorusu, süspansiyon sisteminin bir elemanı olan ve yol tutuşunu, sarsıntı absorbesini iyileştiren bir mekanizma olarak cevaplanabilir. “Süspansiyon nedir?” sorusunu ise amortisör elemanının da içerisinde bulunduğu ağırlık dengeleme sistemi olarak cevaplamak mümkündür.



Coilover şeklindeki süspansiyon sistemlerinin araç konforu ile ilişkilendirilmesi oldukça yaygın bir durumdur. Fakat bu sistemler sadece aracın konforundan sorumlu değildir. Amortisör sistemleri aracın aynı zamanda yol tutuşunu da iyileştirir. Yol tutuşu verimli ve güvenli bir sürüş deneyimi için kritik önem taşır. Amortisör sistemlerinin absorbe ederek etkisini azalttığı engeller, çukurlar ve kasisler de sürüşün güvenli bir şekilde tamamlanabilmesini sağlar. Yenilikçi ve modern bir süspansiyon elemanı olan coilover kendine has avantajları ve dezavantajları sayesinde mümkün olan en verimli sürüş deneyimini vaat eder.

Coilover Ne İşe Yarar?



“Coilover ne işe yarar?” konusu sürücüler tarafından sıklıkla merak edilir. Coilover bir amortisör süspansiyon elemanıdır ve yenilikçi yapısı sayesinde daha verimli bir kullanım sunar. Coilover elemanının standart sistemlerden en büyük farkı yay ve amortisör elemanının iç içe olmasıdır. Bu sayede coilover mekanizması yol tutuşunu önemli ölçüde iyileştirir. Araçlarında coilover kullanan sürücüler, keskin virajlarda ve dengelemesi zorlu yollarda coilover farkını bariz bir şekilde hissedebilir. Araçların yola daha kuvvetli tutunmasını mümkün kılan coilover aynı zamanda sarsıntıları absorbe eder ve yolcu konforunu artırır. Coilover elemanının gelişmiş absorbe sistemi sayesinde yol esnasında çukurlar, çıkıntılar ile ortaya çıkan sarsıntılar anında dengelenir ve sürüş konforu stabil tutulur.



Coilover ile Yay - Amortisör Sistemi Farkı



Süspansiyon iyileştirmeleri için kullanılabilecek birçok farklı araba aksesuar çeşidi bulunur. Yol tutuşu ve sarsıntı absorbesi açısından kullanılan yaylı amortisör ve coilover sistemleri güvenli bir sürüş için olmazsa olmazdır. Her ikisi de benzer çalışma prensiplerine sahip olan bu iki sistemin arasındaki fark sürücüler tarafından merak edilir.

Coilover elemanı da yay-amortisör sistemi de temel düzeyde engel absorbesi ve yol tutuşu faaliyetlerinden sorumludur. Aralarındaki fark ise verim ve genel tasarımdır. Yay-amortisör sistemlerinde yay ve amortisör birbirinden ayrıdır. Aynı bölgede ve ünitede yer alsalar da her ikisi de ayrı bağlantıları olan ve birbirleri ile çalışabilen iki eleman olarak nitelendirilir. Coilover elemanında yay ve amortisör mekanizması iç içedir. Bu sistemde yay, amortisör elemanının etrafından dolanır ve ‘coilover’ kelimesi de buradan gelir. Coilover amortisör elemanı, standart yay-amortisör sistemine göre daha avantajlıdır.



Coilover Yükseklik ve Sertlik Ayarı



Coilover süspansiyon sistemi sürücülere geniş çapta yükseklik ve sertlik ayarı sunduğundan yay-amortisör sistemlerinden daha fazla tercih edilir. Geniş çaplı özelleştirme imkanları sayesinde spor araçlarda ve yarış pistlerinde dahi tercih edilen coilover araç aksesuarları, sürücülerin kendi kullanım ve ihtiyaçlarına göre ayarlamalar yapabilmelerini sağlar. Coilover elemanı tekerleklerin arkasında yer alır ve ayarlama yapabilmek için bu bölgeye erişmek gerekir.



Sürücüler araçlarını kriko yardımı ile yükselttikten sonra tekerleklerin arkasına erişebilir. Bu bölgede yer alan coilover süspansiyon sistemleri özel bir anahtar ile ayarlanabilir. “Coilover ayarlama anahtarı” adıyla satılan bu özel ekipman sayesinde dilediğiniz sertliği ve yüksekliği ayarlayabilirsiniz. Ön amortisör ve arka amortisör elemanları da aynı şekilde ayarlanmalıdır. Arka amortisör ve ön amortisör elemanlarının farklı sertlik ve yükseklik ayarında olması araç hassasiyetini olumsuz etkiler ve bu şekilde konforlu, verimli bir sürüş elde etmek mümkün değildir.



Coilover Avantajı ve Dezavantajı



Coilover süspansiyon sisteminin kendine has avantajlarından birisi yol tutuşudur. Coilover amortisör sistemi diğer amortisör sistem alternatiflerine nazaran daha güçlü ve verimli bir yol tutuşu sunar. Aynı zamanda kişiye özel konfigürasyonlarda da alternatiflerinden ayrılarak öne çıkan coilover sistemi, yükseklik isteyen sürücüler tarafından tercih edilir.

Sürücülerin merak ettiği “Coilover fiyatları nedir?” sorusu bu sistemin en büyük dezavantajlarından birisidir. Coilover elemanının fiyatları, standart air süspansiyon fiyatları ile karşılaştırıldığında daha yüksektir. Coilover fiyatları marka ve modele göre değişiklik gösterebilir. Tofaş coilover sistemi diğer alternatiflere nazaran nispeten daha uygun fiyatlı bir coilover çeşididir.



Coilover Takmak Yasak mı?



Günümüzde bazı araç aksesuarları trafik işleyişini bozduğu ve sürüşü olumsuz etkilediği için yasaklanır. Bu nedenle sürücüler “Coilover muayeneden geçer mi?” sorusunun yanıtını merak edebilir. Coilover gibi eklenti sistemlerin yasaklanması diğer araç aksesuarlarına bakıldığında olası bir durum gibi görülebilir. Fakat coilover sistemini takmak yasak değildir. Coilover süspansiyon eklentisi TÜVTÜRK onaylıdır ve araç muayenelerinde herhangi bir sorun teşkil etmez. Coilover elemanı taktığınız aracınızı TÜVTÜRK muayenelerinden sorunsuz bir şekilde geçirmeniz mümkündür.



Coilover Konforu Bozar mı?



Coilover sistemi diğer süspansiyon sistemlerine nazaran daha geniş bir konfigürasyon skalasına sahiptir. Bu nedenle hem standart sürücüler hem de spor araba sürücüleri tarafından tercih edilir. Coilover genel olarak yükseklik ve yol tutuşu açısından daha güçlüdür. Diğer süspansiyon sistem alternatiflerine göre engel absorbesi bakımından daha düşük bir performans gösteren coilover elemanını kendi ihtiyacınıza göre ayarlayarak konfor elde edebilirsiniz. Zira bu sistemin en temel amacı araç yüksekliği ve yol tutuşunda performans artışı sağlamasıdır. Bu faydalarının yanında aynı zamanda üstün bir konfor elde edebilmek için gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz.



Coilover Ses Yapar mı?



Amortisör süspansiyon sistemlerinde sürücülerin dikkat ettiği en önemli noktalardan birisi gürültü oranıdır. Süspansiyon mekanizmaları daha konforlu bir sürüş için tercih edilir ve gereksiz gürültü oluşturan elemanlar konfor açısından uygun değildir. Sürücüler yenilikçi ve modern bir süspansiyon alternatifi olan coilover elemanının ses yapıp yapmadığını merak eder. Coilover sistemi belirli şartlar altında ses yapar. Keskin virajlarda halihazırda sıkışmış bir durumda olan coilover yayının daha fazla esnemesi mümkün olmadığında gürültü oluşur.