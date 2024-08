Araç Segmentleri Nelerdir? Araç Segmentlerini Belirleyen Faktörler

Otomobiller, günümüzde her alanda kullanılan ve birçok çeşidi bulunan ulaşım araçlarıdır. Otomobillerin bu denli geniş alanlarda kullanılması farklı ihtiyaçlar da oluşturur. Otomobillerin kullanım alanlarına daha verimli bir şekilde hizmet verebilmeleri için farklı otomobil çeşitleri üretilir. Bu çeşitler özelliklerine göre ayrılır. Otomobillerin fiyat, boyut ve teknik özelliklerine göre birbirinden ayrılarak oluşturduğu sınıflara ‘segment’ adı verilir. On farklı otomobil segmenti bulunur. “Araba segmentleri nedir?” sorusu sıklıkla yanıtı araştırılan konulardan biridir. Siz de otomobil segmentlerini merak ediyorsanız, detaylara göz atabilirsiniz.



Arabalar Kaç Segmente Ayrılır Ve Araç Segmentleri Nelerdir?



Günümüzde toplamda on farklı otomobil segmenti bulunur. Bu denli çok segmentin bulunması “Araç segmenti nedir?” sorusunun da sıklıkla sorulmasına yol açar. Otomobil segmentleri teknik ve fiziksel özelliklerine göre birbirinden ayrılır. Otomobil segmentini belirleyen bir diğer unsur da otomobilin kullanım amacıdır. Şehir içi ulaşımda tercih edilen bir otomobilin ve engebeli arazilerde yolculuk için kullanılan bir otomobilin segmenti birbirinden oldukça farklıdır. Günümüzde kullanılan araç segmentleri şu şekildedir:



• A Segment

• B Segment

• C Segment

• D Segment

• E Segment

• F Segment

• G Segment

• J Segment

• M Segment

• S Segment



A Segmenti Otomobiller



Boyut olarak en kısa otomobilleri kapsar. Küçük boyutları sayesinde şehir içi ulaşımda yaygın olarak tercih edilir. ‘Minicar’ ve ‘Şehir Otomobili’ olarak da bilinir. Bu segmentteki araçların fiyatları diğerlerine nazaran daha hesaplıdır. A segmenti otomobiller en fazla 3,7 metre uzunluğundadır. Avrupa’da kullanımı oldukça yaygındır. Fiyat performans açısından avantajlıdır. Avrupa’da satılan bütün otomobillerin %8’i A segmentinde yer alır. Baş ve diz mesafesi bakımından verimli olmadığı için uzun yolculuklarda tercih edilmez. A segmenti araçlar yakıt kullanımı açısından da tasarruf sağlar. Hem uygun fiyatlı olan hem de yakıt kullanımında tasarruf sağlayan bu otomobiller küçük boyutları sayesinde park anında kolaylık sağlar.



B Segmenti Otomobiller



A segmentindeki otomobillerden daha uzun olan, 3.7 metre ve 4 metre arasındaki otomobilleri kapsar. Günümüzde satılan bütün otomobillerin büyük bir bölümü B segmentinde yer alır. ‘Küçük otomobil’ olarak da bilinen bu otomobiller, A segmentindeki otomobillere nazaran daha ağır ve güçlüdür. B segmenti ABD’de “Subcompact”, İngiltere’de “Supermini” olarak bilinir. Birçok büyük otomobil üreticisi B segmenti araçlar üretir. B segmenti otomobiller, ilk defa 70’li yıllarda Arap ülkelerinin petrol ambargosu uygulamasıyla, daha az yakıt tüketen otomobil üretme fikrinden doğmuştur. B segmenti otomobiller motorları ve uygun fiyatları ile öne çıkar. Şehir içi kullanıma oldukça uygunlardır. Yaygın olarak kullanılan en iyi B segmenti araçlar şunlardır:



• Hyundai Getz

• Volkswagen Polo

• Seat İbiza

• Renault Clio

• Citroen C3



C Segmenti Otomobiller



Bu segment 4,1 metre ve 4,5 metre aralığında olan otomobilleri kapsar. Türkiye’de en çok tercih edilen otomobiller bu segmente dahildir. ‘Küçük aile arabası’ olarak da bilinen C segmenti araçlar verimli performans sağlayan motorları sayesinde hem şehir içi kullanımlara hem de uzun yolculuklar için uygundur. Günümüzde satılan her 4 araçtan 1’i C segmentine aittir. Bu otomobiller 5 kişiye kadar oturma alanı ve geniş bagaj özellikleri ile öne çıkar.



Hem yakıt kullanımında verimli olan hem de birçok ihtiyacı aynı anda giderecek özelliklere sahip olan C segmenti otomobiller “Alt-orta sınıf” ve “Orta segment araba” olarak da bilinir. “Hyundai Elantra hangi segment?” sorusu yaygın olarak merak edilir. Ülkemizde sıklıkla kullanılan bu Hyundai modeli C segmenti içerisinde yer alır. Sıklıkla tercih edilen C segmenti otomobillerden bazıları şunlardır:



• Volkswagen Golf

• Skoda Octavia

• Renault Megane Sedan

• Hyundai Elantra

​

D Segmenti Otomobiller



Avrupa’da ‘Geniş Otomobil’ olarak bilinen, ABD’de ‘Orta Sınıf Sedan’ olarak, Türkiye’de ise ‘Geniş Aile Aracı’ olarak bilinen bu segmentteki otomobiller güçlü motorları, uzunlukları ve kabin genişlikleri ile öne çıkar. D segmenti araçlar çoğunlukla 4,6 ve 4,9 metre uzunlukları arasında olur. Avrupa’da satılan otomobillerin %8’i bünyesinde birçok yeni özelliği de barındıran D segmentine aittir. D segment araçların motoru çoğunlukla 1.6 büyüklüğündedir. Bu segmentteki otomobillerin bir handikapı ise motorlu taşıtlar vergisinin yüksek olmasıdır. Yaygın olarak satın alınan en iyi D segmenti araçlar şunlardır:



• Nissan Primera

• Skoda Superb

• Volkswagen Passat

• BMW 3 Serisi



E Segmenti Otomobiller



Uzunluğu 5 metreyi aşan bu otomobiller ‘Executive’ adıyla da bilinir. Genel olarak 2.0 büyüklüğünde motora sahiplerdir. E segmentinin pazar payı %3’tür. Geniş motor silindirleri ile öne çıkan bu otomobiller güçlü bir performans sergiler. Son yıllarda geliştirilen farklı motorlar sayesinde E segmenti araçlar daha verimli bir yakıt tasarrufu sağlar.



F Segmenti Otomobiller



‘Lüks otomobil’ sınıfında bulunan F segmenti otomobiller yeni nesil teknolojilerle tasarlanan özelliklere ve motorlara sahiptir. Türkiye’de satılan otomobillerin tamamının sadece %0.3’ü bu segmente aittir. Makam aracı amacıyla kullanılan F segmenti otomobillerin uzunluğu 5 metreyi aşabilir. F segmenti araçlar 6, 8 ya da 12 silindirli motora sahiplerdir. Aracın iç ve dış tasarımı diğer segmentlerdeki otomobillere göre daha moderndir.



G Segmenti Otomobiller



Şehir içi kullanıma uygun spor arabalar bu segmente aittir. Motor yapısı bakımından üstün performans sergilemek için üretilen G segmenti otomobiller ‘spor araba’ olarak adlandırılır. Bu otomobillerin de iç ve dış tasarımları tıpkı F segmentinde olduğu gibi gösterişlidir. G segmenti otomobiller yakıt tüketimi bakımından diğer segmentlere göre daha farklıdır. Lüks kullanımlara hizmet eden G segmenti otomobillerin satış fiyatı da değişiklik gösterir. Her spor araba G segmentine dahil değildir. G segmenti sadece motor büyüklüğü şehir içi kullanımlara elverişli olan spor arabaları kapsar.



SUV Segmenti Araçlar



Sport Utility Vehicle (SUV) araçlar günümüzde hem dünyada hem de Türkiye’de yaygın olarak tercih edilir. Türkçeye ‘sportif amaçlı araç’ olarak çevrilebilen SUV’ler, modern ve güçlü tasarımları eşsiz performanslarıyla birleştirir. Şehir içi kullanımlara ve uzun yolculuklara uygun olan SUV araçlar engebeli arazilerde de oldukça akıcı bir sürüş deneyimi sunar. Geniş yolcu kabini ve bagajı sayesinde kalabalık aileler ve gruplar için konforlu bir yolculuk tecrübesi sunar. “Küçük, Kompakt, Orta Sınıf ve Büyük Sınıf “ olmak üzere 4 farklı SUV segmenti bulunur.

Araç Segmenti Neye Göre Belirlenir?



Birçok farklı araç segmentinin bulunması, bu segmentlerin hangi faktörlere göre belirlendiği sorusunu aklına getirebilir. “Araçlarda segment nedir?” konusu birçok sürücü ve sürücü adayı tarafından merak edilir. Araç segmentleri Avrupa standartlarına göre belirlenir. Bu nedenle ABD’deki bir araç segmentinin karşılığı Türkiye’de farklı olabilir. Araç segmentlerinin belirlenmesine etkili olan faktörlerden bazıları şunlardır:



• Uzunluk

• Genişlik

• Kabin boyutu

• Motor hacmi

• Motor silindir sayısı

• Fiyat

• Kullanım alanları



“Araç segmentleri nedir?” sorusuna bu şekilde cevap verilebilir. Bu özelliklere göre Avrupa Komisyonu araç segmentlerini üretir ve ülkelerin büyük bir bölümü bu segmentleri kullanır.



Arabalarda En İyi Segment Hangisi?



Bir araç satın almadan önce, hangi segmentin en iyisi olduğunu merak edebilirsiniz. Çok fazla sayıda otomobil markası ve modeli bulunduğundan, hangi araba segmentinin en iyisi olduğu sürücüler ve sürücü adayları tarafından sıklıkla araştırılır. Araçlarda segment sıralaması yapmak görece mantıksız bir durumdur. “Arabada segment nedir?” sorusunun yanıtı da sürücü ve sürücü adayları tarafından merak edilir.



Araçlar; genişlik, uzunluk, fiyat ve diğer teknik özelliklere göre segmentlere ayrılır. Her segmentteki araçların özelliği diğer segmenttekilerden farklıdır. Bu nedenle hangi araba segmentinin en iyisi olduğu göreceli bir konudur. Şehir içi ulaşım yapmak isteyen bir sürücü için B segmenti oldukça uygunken, engebeli arazilerde yolculuk yapacak olan sürücüler için B segmenti uygun olmayabilir. Modern ve teknolojik özellikleri olan bir otomobil kullanmak isteyenler için A segmenti etkili bir performans sergilemezken, F segmenti en iyi segment olarak görülebilir.



Her segmentin kendine has özellikleri olduğundan, araba segment sıralaması yapmak gibi bir durum söz konusu değildir. Satın almak istediğiniz otomobili nasıl bir çevrede, ne amaçla kullanacağınızı belirleyerek, kendinize uygun bir araç segment seçimi yapabilirsiniz. Yakıt tüketimi, motor hacmi, genişlik ve uzunluk gibi konulardaki ihtiyaçlarınızı göz önüne alarak 10 araç segmenti arasından kendiniz için en iyi olanını kolaylıkla bulabilirsiniz. “Aracım hangi segment?” konusu oldukça merak edilen bir konudur. Aracınızın özelliklerinin, hangi segmentteki araçlarla uyuştuğunu kontrol ederek aracınızın hangi segmente ait olduğunu bulabilirsiniz.



Siz de hayalinizdeki segmente sahip aracı almak için önce sahip olduğunuz aracı satmak zorundaysanız, satış işlemini sorunsuz ve sürprizsiz yapmak için hemen Otonakit'ten online fiyat teklifi alabilir, aracınızı kolayca satmanın keyfini çıkarabilirsiniz.