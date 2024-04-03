Adblue Nedir ve Ne İşe Yarar?



Arabalarda yüksek performans, güvenlik mekanizması, güçlü motor özellikleri sağlayan pek çok faktör salınımlar sonucunda doğaya zarar verir. Çevre dostu ve dizel motorlu arabalardaki gaz salınımını azaltmaya yönelik bir çözüm olan adblue ise doğayı korumayı hedefleyen araba uygulamalarından biridir.



Adblue Nedir?



Adblue, dizel arabaların atmosfere saldıkları zararlı gazları azaltmak için tercih edilen bir egzoz sıvısıdır. İçinde blue kelimesi geçse de adblue, mavi değil renksiz ve zehirsizdir. Adblue sıvısı minerallerinden ayrıştırılarak suda hazırlanır ve sentetik üretim aşamasından geçen ürenin %32.5 oranındaki çözeltisi haline gelir. %32.5 oranındaki temizlenmiş üre dışında ise %67.5 oranında saf sudan meydana gelir. SCR yani katalitik indirgeme sistemine sahip olan dizel arabalarda tercih edilen adblue, emisyon sıvısı görevini üstlenerek egzoz gazında yer alan ve çevreye zarar veren azot oksit maddesinin azaltılmasını sağlar. Dizel arabaların motorundan salınan yüksek sıcaklıktaki egzoz gazının üzerine adblue sıvısı püskürtülerek amonyağa dönüştürülebilir. Sıcaklığın etkisiyle dizel yanması meydana gelir ve nitrojen oksit maddesi ile reaksiyona girer. Bu reaksiyon ile parçalanan atık su buharı zararsız nitrojen içerir.

Adblue Ne İşe Yarar?



Adblue kullanmanın temel amacı dizel arabaların çevreye salınan ve zararlı azot oksit gazının emisyonunu düşürmek ve zararlı gaz miktarını azaltmaktır. Azot oksit salınımını engellemek için arabalarda SCR sistemi yer alır. SCR, filtrenin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girerek SCR katalizörü ve adblue ile birlikte çalışır. Böylece atmosfere ciddi anlamda zarar veren azot oksit gazının salınımı azaltılır ve hava kalitesi korunur. Adblue çözeltisi toksik olmayan çevre dostu çözümlerden biridir ve zararlı gaz emisyon değerini yüksek oranda düşürür. Adblue çözeltisinin kullanılabilmesi için arabada SRC sisteminin yer alması gerekir. SRC sistemi işlevini yerine getirmediği takdirde araba motorunda yanan yakıt, dizel partikül filtresi üzerinden geçerek atmosfere salınım yapar. Dizel partikül filtresi, azot gazlarında karbon gazları kadar filtreleme yapamaz. Bu nedenle azot gazları için SCR sisteminin gösterdiği performans, dizel partikül filtresine oranla daha yüksektir.

Adblue Faydaları Nelerdir?



Yalnızca SCR sistemine sahip dizel arabalarda kullanılan adblue çözeltisinin faydaları şunlardır:

• Adblue, dizel motorlu arabaların atmosfere saldıkları zehirli gaz emisyonunu düşürerek hava kirliliğini önlemeye yardımcı olur.

• Egzoz sistemine püskürtüldüğü zaman azot oksit ile tepkimeye giren adblue, zehirli azot oksit gazını nitrojen ve oksijene dönüştürür. Ardından egzozdan azot oksit yerine nitrojen ve oksijen çıkar. Egzoz borusundan çıkan bu iki gaz ile azot oksit emisyonu büyük bir ölçüde düşürülür.

• Adblue, motor performansının artmasına yardımcı olur ve yakıt tüketimini dengeler.



Adblue Yakıt Tasarrufu Sağlar mı?



Yapılan araştırmalara göre dizel yakıta oranla çok daha az yer kaplayan adblue çözeltisinin uzun süreli ve düzenli kullanımı ile yakıt tasarrufu sağlanması mümkündür. Elde edilen yakıt tasarruf değeri ise arabanın motor gücüne, ağrılığına, sınıfına ve beygir gücüne göre değişkenlik gösterebilir. Genel olarak SCR sistemine sahip olan dizel arabalarda elde edilen yakıt tasarrufu değeri %6 ile %8 arasında olabilir. Adblue çözeltisinin dizel yakıt ile karışım oranı sabittir ve dizel yakıta göre eklenir. Örneğin %4 karışım oranında 1000 litre dizel yakıt için 40 litre adblue çözeltisi kullanılır.



Adblue Hangi Arabalarda Kullanılır?



Az yer kaplaması, atmosfere salınan zararlı gazları büyük ölçüde düşürmesi ve düzenli kullanımda yakıt tasarrufu sağlaması nedeniyle adblue kullanımı büyük önem arz eder. Gün geçtikçe yaygınlaşan dizel yakıtlı ve SRC sistemi teknolojisine sahip arabalarda adblue kullanılabilir. Tarım makinesi, araba, minibüs, kamyon ve otobüs gibi pek çok araba sınıfında yer alan adblue, dünya genelinde pek çok araba markası tarafından tercih edilir.



Adblue Nerelerde Satılır?



Eskiden yalnızca kamyon, tır ya da yolcu otobüsü gibi hacim olarak büyük ve ticari amaçlı kullanılan arabalarda adblue kullanılsa da günümüzde binek otomobillerde de sıklıkla adblue tercih ediliyor. Adblue sıvısını benzin istasyonlarından, otomobil parçaları satan bayilerden, yetkili araba servislerinden, motor ve aksesuar malzemelerinin satışını yapan yerlerden, bazı süpermarketlerden ya da internet üzerinden satın alabilirsiniz. Adblue; 1.5, 5 ve 10 litre olmak üzere farklı ambalajlarda satılabilir. İhtiyacınıza göre olan adblue miktarındaki ürünü tercih edebilir ve dolum işlemi yapabilirsiniz. Adblue sıvısını temiz, güneş ışığına maruz kalmayan bir yerde ve kapalı bir kapta saklayarak daha sonra kullanabilirsiniz. Doğru koşullarda muhafaza edilen adblue, 1 sene boyunca etkisini yitirmeden kullanılabilir.



Adblue Yakıtı Nasıl Doldurulur?



Adblue yakıtını isterseniz adblue satın aldığınız benzin istasyonlarında ya da yetkili araba servislerinde doldurabilirsiniz. Bunun yanı sıra arabanıza adblue sıvısını doldurma işlemini kendi kendinize yapmanız mümkündür. Her 1000 kilometrelik sürüşe ortalama olarak 2 litre adblue sıvısı gereklidir. Adblue çözeltisini depoya doldurmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

• Öncelikle ihtiyacınıza yönelik miktardaki adblue sıvısını; benzin istasyonu, yetkili servis, internet ya da bazı süpermarketlerden temin ederek hazır bulundurmalısınız.

• Hazır olan adblue çözeltisini arabanızın deposunun ölçüsüne göre dolum kapağını açarak doldurmalısınız. Dolum kapağı, genel olarak bagaj ve kaputun altındaki yakıt deposunun yanında yer alır. Dolum işleminde adblue sıvısının etrafa dökülmesini engellemek için huni kullanabilirsiniz.

• Dolum işlemi sırasında mutlaka arabanızı kapalı konuma getirmelisiniz.

• Adblue dolumu ardından artan sıvıyı güneş görmeyen, kapalı ve temiz bir kapta saklayarak daha sonra ihtiyaç duymanız durumunda tekrar kullanabilirsiniz.

• İdeal muhafaza derecesi -6 ve 25 derece arasında olan adblue sıvısının donma derecesi ise -11’dir. -11 derece ya da altında donmaya başlayan adblue çözeltisini tekrar kullanabilmek için ideal hava sıcaklığındaki bir ortama getirmeli ve çözülmeye başladığında dolum yapabilirsiniz.

• Adblue çözeltisinin üzerinize dökülme ihtimaline karşı dolum yaparken mutlaka uygun ekipman bulundurmalısınız. Çözelti toksik ya da zehirli bir madde içermez fakat elinize ya da cildinize temas ettiğinde alerjilere neden olabilir. Bu nedenle adblue sıvısı ile cildiniz temas ettiyse önce bol su ile yıkamalı ve sonrasında ihtiyacınıza göre tıbbi destek almalısınız.



Adblue Işığı Yandıktan Sonra Kaç km Gider?



Arabalarda yer alan ikaz sistemi, tanktaki adblue sıvısının azalması durumunda sürücüleri uyarır. Uyarı ışığı yandığında sürücüler 2 bin kilometreye kadar yol gidilebilir. Ancak yine de sürücüler uyarıyı dikkate alarak uygun koşullarda adblue dolumu yaptırmalıdır. Adblue sıvısı tamamen biterse arabanın yakıt püskürtme sistemi bozulur, yakıt tüketimi artar, arabata yer alan katalizör ve filtreler işlevini yerine getiremez. Bu nedenlerden dolayı adblue sıvısı tamamen biterse arabanın çalışması ve yolculuk yapılması mümkün değildir. Arabada herhangi bir arızaya sebep olmamak ve arabanın verimliliğini arttırmak için sürücülerin uyarı ışığı yandığında adblue dolumu yaptırması gerekir. Adblue tankının tamamen doldurulması durumunda ortalama olarak 10 bin ile 15 bin kilometre arasında yol gidilmesi mümkündür.

Adblue, çevreyi korumak ve arabanın performansını artırmak için önemli bir rol üstlenir. Siz de SRC sistemine sahip dizel arabaları tercih ederek, adblue sıvısının sunduğu avantajlardan yararlanabilirsiniz. Çevre dostu ve yüksek performanslı arabalar için en iyi teklifi veren ve sorunsuz bir hizmet sunan Borusan Next’ten hemen teklif alabilirsiniz.