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Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
Jaguar I-PACE
HSE
Plaka
34DNR561
34DNR561
2020
47.215
Elektrik
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
2.239.000 ₺
Arabanın Lokasyonu
Borusan Oto Vadi / İSTANBUL
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