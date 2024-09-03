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    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    BMW 3 Serisi 2015
    BMW 3 Serisi 2015
    BMW 3 Serisi 2015
    BMW 3 Serisi 2015
    BMW 3 Serisi 2015
    BMW 3 Serisi 2015
    BMW 3 Serisi 2015
    BMW 3 Serisi 2015
    BMW 3 Serisi 2015
    BMW

    BMW 3 Serisi

    318i M Joy

    Plaka
    34FR4741
    2015
    146.916
    Benzin
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    1.215.000 ₺

    Arabanın Lokasyonu

    Kosifler Oto Bostancı / İSTANBUL
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